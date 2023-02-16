Muammer Sarikaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muammer Sarikaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Muammer Sarikaya kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Muammer Sarikaya ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Muammer Sarikaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muammer Sarikaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muammer Sarikaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muammer Sarikaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muammer Sarikaya 9 Şubat 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muammer Sarıkaya şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muammer Sarikaya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-F SPORT yapmaktadır. Muammer Sarikaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbulspor futbol takımında oynamaktadır. İstanbulspor takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Muammer Sarikaya'nin İstanbulspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Muammer Sarikayaboyu ve yaşı kaç

Muammer Sarikaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muammer Sarikaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Muammer Sarikaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muammer Sarikaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında İstanbul Alt

1 Temmuz 2015 yılında İstanbulspor

4 Ocak 2017 yılında Ofspor

11 Aralık 2017 yılında İstanbulspor

18 Ocak 2018 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2018 yılında İstanbulspor

25 Ocak 2019 yılında BAK FK

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

26 Ağu 2019 yılında Z. Kömürspor

3 Ağu 2020 yılında İstanbulspor

25 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

Muammer Sarikaya kimdir

Muammer Sarikaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muammer Sarikaya şuan İstanbulspor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Muammer Sarikaya nereli

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