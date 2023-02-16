Florian Loshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Loshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Florian Loshaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Florian Loshaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Florian Loshaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Loshaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Loshaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Loshaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Loshaj 13 Ağu 1996 tarihinde Skenderaj şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Kosova,Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Loshaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KA-Sportmanagement yapmaktadır. Florian Loshaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbulspor futbol takımında oynamaktadır. İstanbulspor takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Loshaj'nin İstanbulspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Florian Loshajboyu ve yaşı kaç

Florian Loshaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Florian Loshaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Florian Loshaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Loshaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U21

1 Şubat 2016 yılında MVV Maastricht

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

29 Ocak 2019 yılında Roda JC

1 Temmuz 2019 yılında ACSM Poli Iasi

15 Ocak 2020 yılında Cracovia

4 Şubat 2023 yılında İstanbulspor

Florian Loshaj kimdir

Florian Loshaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Loshaj şuan İstanbulspor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Florian Loshaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 22 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Florian Loshaj nereli

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