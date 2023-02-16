Kubilay Koylu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kubilay Koylu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kubilay Koylu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kubilay Koylu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kubilay Koylu 4 Mayıs 1999 tarihinde Deventer şehrinde doğmuştur. Hollanda,Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kubilay Koylu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Kubilay Koylu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malatya Arguvan Spor Kulübü futbol takımında oynamaktadır. Malatya Arguvan Spor Kulübü takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kubilay Koylu'nin Malatya Arguvan Spor Kulübü ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kubilay Koylu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kubilay Koylu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kubilay Koylu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kubilay Koylu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Almere City U17

1 Temmuz 2016 yılında Almere City U19

1 Temmuz 2017 yılında BB Erzurum U21

1 Temmuz 2018 yılında De Dijk

1 Temmuz 2019 yılında FC Lisse

1 Temmuz 2020 yılında Kozakken Boys

20 Temmuz 2021 yılında Racing Murcia

4 Eylül 2021 yılında TEC

29 Ağu 2022 yılında M.Arguvan SK

Kubilay Koylu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kubilay Koylu şuan Malatya Arguvan Spor Kulübü takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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