Mahamadou Ba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mahamadou Ba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mahamadou Ba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mahamadou Ba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mahamadou Ba 21 Eylül 1999 tarihinde Bamako şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mahamadou Ba Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bayram Kanaç Libero Menajerlik yapmaktadır. Mahamadou Ba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

İstanbulspor futbol takımında oynamaktadır. İstanbulspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mahamadou Ba'nin İstanbulspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mahamadou Ba Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mahamadou694/

Mahamadou Ba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mahamadou Ba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mahamadou Ba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mahamadou Ba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında BB Erzurum U21

1 Temmuz 2019 yılında BB Erzurumspor

5 Ekim 2020 yılında Bandırmaspor

11 Ocak 2021 yılında BB Erzurumspor

1 Şubat 2021 yılında Menemenspor

6 Ağu 2022 yılında Adana Demirspor

12 Ocak 2023 yılında İstanbulspor

30 Haziran 2023 yılında Adana Demirspor

Mahamadou Ba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mahamadou Ba şuan İstanbulspor takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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