Fabrika yangını tam 70 saat sonra söndürüldü! İçerdeki çalışmalar sürüyor!

İstanbul Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde 6 katlı fabrikada çıkan yangın, 70 saat sonra söndürüldü.

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Fabrika yangını tam 70 saat sonra söndürüldü! İçerdeki çalışmalar sürüyor!

Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan fabrika binasında, gıda, plastik, tekstil gibi çeşitli ürün ve malzemelerin yer aldığı tesis yangınına itfaiye ekipleri 4 gün boyunca kesintisiz müdahale etti.

Binanın ön kısmında yangın sebebiyle meydana gelen çökmeler, iş makinesi kullanılarak ortadan kaldırıldı.

10 Haziran Cumartesi günü, saat 17.00 civarında fabrikada alevlerin yükselmeye başladığı caddedeki güvenlik önlemleri kapsamında, polis araçların girişine izin vermedi.

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Bina yangınının üst katlarda başlaması ve tüm binaya yayılması nedeniyle, binanın caddeye bakan kısmında iş makineleri kullanılarak en üst kattan zemine kadar yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin 31 araç ve 95 personel ile müdahale etmesi sonucunda yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı. Şu anda binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

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