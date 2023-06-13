Su saatine giren yılan, görenleri korkuttu!

Hacettepe Mahallesi'nde evin su saatinde yılanı gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı.

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Su saatine giren yılan, görenleri korkuttu!

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, bir evin su saatine giren yılan paniğe neden oldu.

SU SAATİNE GİREN YILAN PANİK YARATTI

Hacettepe Mahallesi'nde evin su saatinde yılanı gören ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla yılanı yakalamak için çalışma yaptı. Ekipler, 10 dakikalık çalışmanın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Su saatine giren yılan, görenleri korkuttu!

Ev sahibi yılanı yakalayan itfaiye ekibine teşekkür ederken, yakalan yılan ise doğal yaşam alanına tekrar salındı.

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KAYNAK: İHA

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