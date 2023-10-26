Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Forum AVM işbirliğinde gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı.

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Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiği spor temalı faaliyetlere yenisini daha ekleyerek masa tenisi turnuvası gerçekleştirdi.

YARIŞMAYA KATILAN SPORCULAR KIYASIYA MÜCADELE ETTİLER

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Trabzon Forum AVM işbirliğinde gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı. Forum AVM'de bulunan vatandaşlar, hem seyir zevki çok yüksek olan müsabakaların heyecanını hem de Cumhuriyetin 100. yılı coşkusunu bir arada yaşadı.

Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Turnuvaya Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler ve Küçük Erkekler kategorilerinde gerçekleştirildi. Turnuva sonunda ödül töreni düzenlendi. Kazanan sporculara ödüllerini Forum Kiralama ve Pazarlama Müdürü Elif Erbölükbaş, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri ve Spor Takip Değerlendirme Şube Müdürü Faruk Asma, Masa Tenisi İl Temsilcisi Kemal Civelek, Uluslararası Hakem ve Federasyon MHK Üyesi Adem Rahim Ayaz verdi.

Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu gerçekleştirilen turnuva hakkında yaptığı açıklamada"Cumhuriyetimizin 100. yılını ülkemizin kurtuluş ve kuruluş mücadelesine yakışır bir şekilde kutlamaya gayret ediyoruz. Spor turnuvalarından, gençlik ve gönüllülük çalışmalarına, yurtlarımızdaki seminer ve konferanslara dolu dolu bir program dâhilinde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada birbirinden zevkli ve çekişmeli müsabakalar oldu.

Forum Trabzon masa tenisi turnuvasına katılan 61 sporcu kıyasıya mücadele etti

Katılım sağlayan ve dereceye giren sporcuları tebrik ediyorum. Her yaştan her kesimden vatandaşımızı spor temalı faaliyetlerimize davet ediyorum" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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