Erzurum'daki köyün maskotu oldu! Aç kalan tilki köye inince köylülerin ilgi odağı oldu!

Erzurum'un İspir ilçesi Yedigöller köyüne gelen tilki, köyün maskotu oldu. Aç kalan tilkiyi besleyen hayvansever Bülent Erkan, cep telefonu ile belgeselleri aratmayan görüntüleri kaydetti.

KÖYÜN MASKOTU HALİNE GELDİ

Tilkiyi uzun süredir takip ettiğini söyleyen Bülent Erkan, "Tilki bayağı insanlara yaklaştı. Zayıf bir hayvandı. Beslenememiş, beslenmeye çalışıyor. Tavukların yemine saldırıyor. Kedi kovalıyor. Sincan cevizi düşürünce hemen kapıyor. Karnını doyurmak için gün boyu mücadele ediyor. Bir süredir köye geliyor. Köyün adeta maskotu haline geldi. Çok huşumuza gidiyor, seviyoruz. İspir'den tavuk aldım, ikram ettim" diye konuştu.

Tilkinin karga ve kediyle olan yiyecek kavgası cep telefonu ile anbean görüntülendi.

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