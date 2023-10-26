Suyun rengi değişti! Alibeyköy Barajı'nda korkutucu manzara, su seviyesi yüzde 21.73’e düştü

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.89 oldu. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 21.73’e kadar düştü. Dron ile çekilen görüntülerde barajdaki suyun rengini değiştiği görüldü.

YAYINLAMA
Google News
Suyun rengi değişti! Alibeyköy Barajı'nda korkutucu manzara, su seviyesi yüzde 21.73’e düştü

Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da, barajlardaki su oranı gittikçe düşüyor. İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.89 oldu. Alibeyköy Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 21.73’e kadar düştü. Dron ile çekilen görüntülerde barajdaki suyun rengini değiştiği görüldü.

Suyun rengi değişti! Alibeyköy Barajı'nda korkutucu manzara su seviyesi yüzde 21.73’e düştü

KURUYAN BARAJIN GÖRÜNTÜSÜ KORKUTTU

Mega kent İstanbul kurak bir sonbahar mevsimi geçiyor. Yeterli yağışların olmaması ve bilinçsiz su kullanımı barajlardaki su seviyesini hızla düşürmeye devam ediyor. Barajlardaki su seviyesi düşerken, "İstanbul'u susuz günler mi bekliyor" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 19.89 oldu. Bu oran son 10 yılın en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

ALİBEY BARAJI'NDA SUYUN RENGİ DEĞİŞTİl

Öte yandan İSKİ verilerine göre, Alibey Barajı’ndaki su seviyesi ise yüzde 21.73 oldu. Suların çekildiği yerler ise dron ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde ayrıca suyun renginin değiştiği, bazı yerlerde ise toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.

Hangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildiHangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu!Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu!

Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir ettiFilmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir etti

ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?

Rusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenlediRusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenledi

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Sakın böyle bir şey yapma! Dönüm noktasındayız vahşet katliama dönerDışişleri Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Sakın böyle bir şey yapma! Dönüm noktasındayız vahşet katliama döner

Libya'dan alkışlanacak Gazze çıkışı: İsrail katliamını destekleyen ülkelerin büyük elçilerini ülkeyi terk etme çağrısında bulunduLibya'dan alkışlanacak Gazze çıkışı: İsrail katliamını destekleyen ülkelerin büyük elçilerini ülkeyi terk etme çağrısında bulundu

Anne babalar aman dikkat! Okullardaki tehlikenin yeni adı 'Kanlı para oyunu' Okullar harekete geçerek önlem almaya başladıAnne babalar aman dikkat! Okullardaki tehlikenin yeni adı 'Kanlı para oyunu' Okullar harekete geçerek önlem almaya başladı

Fiyatları dizginlemek için kurulmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarda zincir marketleri solladı!Fiyatları dizginlemek için kurulmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarda zincir marketleri solladı!

Karısının başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen adam sokak ortasında dehşet saçtı!Karısının başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen adam sokak ortasında dehşet saçtı!

Tokat'ta "Abiler ile bisiklet sürmeye gideceğim" diyerek evden çıkan çocuğun cesedi bulundu!Tokat'ta "Abiler ile bisiklet sürmeye gideceğim" diyerek evden çıkan çocuğun cesedi bulundu!

Samsun’da akıl almaz olay! Cemaat gibi görünüp geldiği, 3 camiyi ateşe vererek kayıplara karıştı!Samsun’da akıl almaz olay! Cemaat gibi görünüp geldiği, 3 camiyi ateşe vererek kayıplara karıştı!

ilkokul öğrencilerinden 100. yıla özel, geri dönüşüm defilesi renkli görüntülere sahne olduilkokul öğrencilerinden 100. yıla özel, geri dönüşüm defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Merkez bankası faiz kararları yarın açıklanacak!Merkez bankası faiz kararları yarın açıklanacak!

Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!

Kağıthane’de aksiyon filmlerini aratmayacak olay! Kaza yapıp kaçan adam çatıya çıkarak, binadakileri bıçakla tehdit etti!Kağıthane’de aksiyon filmlerini aratmayacak olay! Kaza yapıp kaçan adam çatıya çıkarak, binadakileri bıçakla tehdit etti!

Elini testereyle kesen vatandaşa helikopterle müdahale!Elini testereyle kesen vatandaşa helikopterle müdahale!

SAMÜ Ballıca Kampüsü’ne ait kantinden yemek yiyen 50 öğrenci fenalaştı!SAMÜ Ballıca Kampüsü’ne ait kantinden yemek yiyen 50 öğrenci fenalaştı!

Gazze'de kritik saatler! Yakıt tedarikine izin verilmezse kuvözlerdeki prematüre bebekler ölüme terk edilecek!Gazze'de kritik saatler! Yakıt tedarikine izin verilmezse kuvözlerdeki prematüre bebekler ölüme terk edilecek!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam geri çekildi!İletişim Başkanı Fahrettin Altun duyurdu! Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yapılan zam geri çekildi!

İzmir polisinden 3 ayrı çeteye şok baskın!İzmir polisinden 3 ayrı çeteye şok baskın!

Futbol dünyasını dolandırdığı iddia edilmişti! Bakın o müdür için kaç yıla kadar hapis istendiFutbol dünyasını dolandırdığı iddia edilmişti! Bakın o müdür için kaç yıla kadar hapis istendi

Bu ilimizde havalar soğumak bilmiyor! Ekim'in 25'inde termometreler sıcaklığı 36 derece ölçtü!Bu ilimizde havalar soğumak bilmiyor! Ekim'in 25'inde termometreler sıcaklığı 36 derece ölçtü!

BİM 25 - 31- Ekim 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta, Yiyecekten içeceğe ve temizlik malzemesine kadar güncel indirimli ürün listesiBİM 25 - 31- Ekim 2023 Kataloğu yayınlandı: Bu hafta, Yiyecekten içeceğe ve temizlik malzemesine kadar güncel indirimli ürün listesi

Tuzla Belediyesi'nin düzenlediği ‘Veri Maraton’u yarışmasında, yarışmacılar projelerini juriye sunduTuzla Belediyesi'nin düzenlediği ‘Veri Maraton’u yarışmasında, yarışmacılar projelerini juriye sundu

Meral Akşener'den şok Filistin açıklaması! Filistin'in yanında duranları samimiyetsizlikle suçladıMeral Akşener'den şok Filistin açıklaması! Filistin'in yanında duranları samimiyetsizlikle suçladı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sakarya'da adliye binasının temel atma töreninde konuştu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Sakarya'da adliye binasının temel atma töreninde konuştu!
Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ABD savaş gemisi yanıtı 'sende yerde takozları sayarsın'
Selçuk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na çok konuşulacak ABD savaş gemisi yanıtı 'sende yerde takozları sayarsın'
Manisa’da kauçuk fabrikasında yangın çıktı! Onlarca kişinin ekmek kapısı kül oldu!
Manisa’da kauçuk fabrikasında yangın çıktı! Onlarca kişinin ekmek kapısı kül oldu!
Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı
Refah Sınır Kapısı’nda yardım konvoyları uydudan görüntülendi! İlk tırlar geçmeye başladı
Son Haberler
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek
Talas’ta Sürek Avına güvenlik uyarısı! Çiftçilerin talebi üzerine av düzenlenek
İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi
İzmir'de eşi benzeri olmayan olay! kayınpederine karaciğerini verdi
Çok Okunanlar
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"
UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"
Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umreye gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!
Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umreye gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor