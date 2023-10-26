Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!

Bartın'ın Amasra ilçesinde gece meydana gelen kaza, günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atan aracın parçaları araziye savrulurken, kazada 112 çalışanı olduğu belirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinden Amasra istikametine seyir eden Mahmut Kural idaresindeki 74 ABC 951 plakalı araç gece saatlerinde İnpiri köyü yakınlarında yoldan çıkarak araziye girdi. Taklalar atan araç paramparça olurken, parçalar ise araziye tarlaya savruldu.

Gece olduğu tahmin edilen kaza, sabah yoldan geçen öğrenci servislerinin fark etmesi ile ortaya çıktı. Servis sürücülerinin jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede Mahmut Kural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın kaportalarını, motoru ve diğer parçalarını ayrı ayrı yerlerde bulan ekipler ekipler, motorun soğumuş olduğunu ve kazanın gece yada sabaha karşı gerçekleşmiş olabileceğini belirledi.

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kural'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

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Kazada hayatını kaybeden sürücü Kural'ın 112 Acil Müdahale ekiplerinde paramedik olarak çalıştığı öğrenildi.

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