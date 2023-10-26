Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinden Amasra istikametine seyir eden Mahmut Kural idaresindeki araç gece saatlerinde İnpiri köyü yakınlarında yoldan çıkarak taklalar atarak araziye girdi.

YAYINLAMA
Google News
Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!

Bartın'ın Amasra ilçesinde gece meydana gelen kaza, günün aydınlanması ile ortaya çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atan aracın parçaları araziye savrulurken, kazada 112 çalışanı olduğu belirlenen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinden Amasra istikametine seyir eden Mahmut Kural idaresindeki 74 ABC 951 plakalı araç gece saatlerinde İnpiri köyü yakınlarında yoldan çıkarak araziye girdi. Taklalar atan araç paramparça olurken, parçalar ise araziye tarlaya savruldu.

Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!

Gece olduğu tahmin edilen kaza, sabah yoldan geçen öğrenci servislerinin fark etmesi ile ortaya çıktı. Servis sürücülerinin jandarmaya ihbar etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemede Mahmut Kural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Aracın kaportalarını, motoru ve diğer parçalarını ayrı ayrı yerlerde bulan ekipler ekipler, motorun soğumuş olduğunu ve kazanın gece yada sabaha karşı gerçekleşmiş olabileceğini belirledi.

Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!

Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kural'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Akıl almaz kaza günün aydınlanması ile ortaya çıktı! 112 çalışanı feci şekilde hayatını kaybetti!
Kazada hayatını kaybeden sürücü Kural'ın 112 Acil Müdahale ekiplerinde paramedik olarak çalıştığı öğrenildi.

Suyun rengi değişti! Alibeyköy Barajı'nda korkutucu manzara, su seviyesi yüzde 21.73’e düştüSuyun rengi değişti! Alibeyköy Barajı'nda korkutucu manzara, su seviyesi yüzde 21.73’e düştü

Hangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildiHangi emekli nasıl yararlanacak? 5 bin lira emekli ikramiyesi Meclis’te kabul edildi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu!Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak tarlaya uçtu!

Filmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir ettiFilmlere konu olacak olay! Dolandırıcıya hayatının unutamayacağı bir ders verdi, Dolandırıcı bile takdir etti

ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!ABD'yi sarsan kanlı saldırıda onlarca ölü ve yaralı var!

Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!Kayseri-Kastamonu didişirken, Sivas coğrafi işaret tescili ile pastırma savaşına son noktayı koydu!

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı! 26 Ekim Perşembe bu gün hava durumu nasıl olacak?

Rusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenlediRusya'dan ABD ve İsrail'e uçak gemisinden sonra misilleme amaçlı gözdağı niteliğinde nükleer füze tatbikatı düzenledi

Dışişleri Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Sakın böyle bir şey yapma! Dönüm noktasındayız vahşet katliama dönerDışişleri Bakan Hakan Fidan'dan İsrail'e uyarı: Sakın böyle bir şey yapma! Dönüm noktasındayız vahşet katliama döner

Libya'dan alkışlanacak Gazze çıkışı: İsrail katliamını destekleyen ülkelerin büyük elçilerini ülkeyi terk etme çağrısında bulunduLibya'dan alkışlanacak Gazze çıkışı: İsrail katliamını destekleyen ülkelerin büyük elçilerini ülkeyi terk etme çağrısında bulundu

Anne babalar aman dikkat! Okullardaki tehlikenin yeni adı 'Kanlı para oyunu' Okullar harekete geçerek önlem almaya başladıAnne babalar aman dikkat! Okullardaki tehlikenin yeni adı 'Kanlı para oyunu' Okullar harekete geçerek önlem almaya başladı

Fiyatları dizginlemek için kurulmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarda zincir marketleri solladı!Fiyatları dizginlemek için kurulmuştu! Tarım Kredi Kooperatifi fiyatlarda zincir marketleri solladı!

Karısının başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen adam sokak ortasında dehşet saçtı!Karısının başkasıyla ilişkisi olduğunu düşünen adam sokak ortasında dehşet saçtı!

Tokat'ta "Abiler ile bisiklet sürmeye gideceğim" diyerek evden çıkan çocuğun cesedi bulundu!Tokat'ta "Abiler ile bisiklet sürmeye gideceğim" diyerek evden çıkan çocuğun cesedi bulundu!

Samsun’da akıl almaz olay! Cemaat gibi görünüp geldiği, 3 camiyi ateşe vererek kayıplara karıştı!Samsun’da akıl almaz olay! Cemaat gibi görünüp geldiği, 3 camiyi ateşe vererek kayıplara karıştı!

ilkokul öğrencilerinden 100. yıla özel, geri dönüşüm defilesi renkli görüntülere sahne olduilkokul öğrencilerinden 100. yıla özel, geri dönüşüm defilesi renkli görüntülere sahne oldu

Merkez bankası faiz kararları yarın açıklanacak!Merkez bankası faiz kararları yarın açıklanacak!

Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!Gazze'de yoğun bakımdaki bebekler için kritik saatler! Hastaneye enerji verilmezse ölecekler!

Kağıthane’de aksiyon filmlerini aratmayacak olay! Kaza yapıp kaçan adam çatıya çıkarak, binadakileri bıçakla tehdit etti!Kağıthane’de aksiyon filmlerini aratmayacak olay! Kaza yapıp kaçan adam çatıya çıkarak, binadakileri bıçakla tehdit etti!

Elini testereyle kesen vatandaşa helikopterle müdahale!Elini testereyle kesen vatandaşa helikopterle müdahale!

SAMÜ Ballıca Kampüsü’ne ait kantinden yemek yiyen 50 öğrenci fenalaştı!SAMÜ Ballıca Kampüsü’ne ait kantinden yemek yiyen 50 öğrenci fenalaştı!

Gazze'de kritik saatler! Yakıt tedarikine izin verilmezse kuvözlerdeki prematüre bebekler ölüme terk edilecek!Gazze'de kritik saatler! Yakıt tedarikine izin verilmezse kuvözlerdeki prematüre bebekler ölüme terk edilecek!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
Tel Aviv’e roketli saldırı! Halka uzaklaşma çağrısı verildi!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Çorum'da motosiklet çalmaya çalışan çocuğa, polisten suçüstü!
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Muğla’da baraj kurudu! Susuz kalan cemaat yağmur duası yaptı
Son Haberler
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiler! Tuzla’da 300 genç, Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel yarıştı!
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Pendik Belediyesi, Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri Panelinde, 1900’lerden günümüze Pendik’i fotoğraflarla anlattı
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Ailesini kaybetmişti! Al Jazeera Gazze muhabiri Dahduh sahalara geri döndü!
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Karnındaki 5 aylık bebeği ile yaşam mücadelesini kaybetti!
Mersin'de karnına demir parmaklık saplanan genç, demir parmaklıklarla hastaneye kaldırıldı!
Mersin'de karnına demir parmaklık saplanan genç, demir parmaklıklarla hastaneye kaldırıldı!
Mersin'de feci olay! Balkondan evine girmeye çalışan gencin karnına demir parmaklık saplandı!
Mersin'de feci olay! Balkondan evine girmeye çalışan gencin karnına demir parmaklık saplandı!
Çok Okunanlar
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Adnan Oktar suç örgütü Aleyna Tilki'nin de peşine düşmüş!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Baba, oğul kavgası kanlı bitti! Oğlunun bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti!
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji'den o bölgelere Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı, 27 Ekim Cuma bu gün hava durumu nasıl olacak?
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Can çekişiyordu, faiz artırımıyla kontak kapattı! İkinci el otomobil piyasası durdu!
Otobüs bekleyenleri hedef aldılar! Kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle durağa ateş açtı!
Otobüs bekleyenleri hedef aldılar! Kimliği belirsiz şahıslar pompalı tüfekle durağa ateş açtı!
Gözü dönen ev sahibi yaşlı kiracısının parmağını ısırarak kırdı!
Gözü dönen ev sahibi yaşlı kiracısının parmağını ısırarak kırdı!
Ağaoğlu sözünü tuttu! Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına evlerini teslim etti
Ağaoğlu sözünü tuttu! Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularına evlerini teslim etti
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
Yargıda emsal olacak sosyal medya kararı! Hem işinden hem tazminatından oldu
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor