Çöp evde yaşam mücadelesi! Engelli ve hasta kardeşlerin görüntüleri vicdanları sızlattı

Adana'da 3 hasta kardeş, içerisi adeta çöplüğe dönen virane evde yaşam mücadelesi veriyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde 53 yaşındaki bedensel engelli Osman ve 48 yaşındaki zihinsel engelli Yılmaz, 46 yaşındaki KOAH hastası kız kardeşleri Hörü ile birlikte babalarından kalma çatısı akan, döşeme tahtaları kırılmış, pencerelerinde cam bulunmayan, tuvaleti açıkta, içerisi adeta çöplüğe dönüşmüş viranede kalıyor.

Zihinsel engelli Yılmaz gün boyu dışarıda gezerken, bedensel engelli Osman ise kanepede yaşamını sürdürüyor. KOAH hastası Hörü ise hastalığı nedeniyle ev işlerini yapamıyor.

"Düzgün bir hayat istiyoruz"

Açıklamalarda bulunan Hörü İba, "2 engelli kardeşime ben bakıyorum. Ben de KOAH hastasıyım. Onlara ben bakıyordum ama artık bakamıyorum. Evimizin onarılmasını istiyoruz. Ev işlerini ben ancak bu kadar yapabiliyorum. Bu evden başka bir yere gidemeyiz. Düzgün bir hayat istiyoruz" dedi.

"Eskiden çalışıp onlara ben bakıyordum"

Bedensel engelli Osman İba, "Kardeşlerimden birisi zihinsel engelli, ben de bedensel engelliyim. Sol tarafım felçli. Fizik tedavi görüyordum ama artık yola kadar dahi yürüyemediğim için bırakmak zorunda kaldım. Ben eskiden lokantada çalışıp kardeşlerime bakıyordum. Şu anda çalışamıyorum" ifadelerini kullandı.

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