Gaziantep'te yürekleri ağıza getiren yıkım! Kepçe operatörü canını zor kurtardı!

Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin üzerine çöktü. Yaşanan paniğin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda kepçe enkaz altında kalırken, operatör ise son anda canını kurtardı.

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Gaziantep'te yürekleri ağıza getiren yıkım! Kepçe operatörü canını zor kurtardı!

Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bir bina, kontrollü yıkım sırasında kepçenin üzerine çöktü. Yaşanan paniğin cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda kepçe enkaz altında kalırken, operatör ise son anda canını kurtardı.
Olay, Şahinbey ilçesi Fidanlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina için kontrollü yıkım kararı verildi. Sabah erken saatlerde yıkım için gelen ekipler, kepçe ile çalışmalara başladı. Çalışmaların başlamasından kısa bir süre sonra bina bir anda çöktü. Ortalığı toz bulutu kaplarken, çevrede de büyük panik yaşandı. Binanın yıkılması ile kepçe enkaz altında kalırken, kepçe operatörü ise son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu.

Gaziantep'te yürekleği ağıza getiren yıkım! Kepçe operatörü canını zor kurtardı!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yapılan incelemede ölü ve yaralı olmadığı belirlendi. Binanın çökme anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yıkım çalışması esnasında kepçenin hamlesi ile binanın bir anda yıkıldığı anlar yer aldı. Görüntülere olay sonrası etrafı toz bulutunun kaplaması ve yaşanan panik anları da yansıdı.

Gaziantep'te yürekleği ağıza getiren yıkım! Kepçe operatörü canını zor kurtardı!

Yıkılan bina çevredeki iki binaya da zarar verdi

Yıkım sırasında çöken bina çevresinde iki binaya da zarar verdi. Binanın yıkılması sonrası babasının evinde de ciddi hasar oluştuğunu söyleyen Metin Calman, "Yıkım sırasında ekipler ayakları biraz zayıflatalım dedi. Kepçenin üçüncü ayağa müdahalesiyle bina bir anda yıkıldı ve kepçenin üzerine devrildi. Çok şükür ölü ve yaralı yok ama mahallede büyük korku ve panik oldu. Etrafı da bayağı bir toz bulutu kapladı. Babamın evi de olay sonrası hasar aldı" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te yürekleği ağıza getiren yıkım! Kepçe operatörü canını zor kurtardı!

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