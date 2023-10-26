Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Adana’da komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Adana’da arabayla şehir dışına gitmek için karısıyla kavga eden emekli astsubay, eşini, çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü. Kızın babası olay yerinde sinir krizi geçirirken damadına,” Senin kanını içeceğim Yaşar tek kızım vardı onu da sen aldın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli astsubay Yaşar Ergül (53), karısı Seda Ergül'e (35) “aracı alıp şehir dışına gideceğim” demesi üzerine çift arasında tartışma çıktı. Seda Ergül'ün eşine “Arabasız git” demesi üzerine tartışma büyüdü. Yaşar Ergül, 4 çocuğunun gözü önünde eşi Seda Ergül’ü tabancayla vurdu. Göğsünden ve kolundan yaralanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Komşuların silah sesleri duyması üzerine durumu sağlık ve polis ekipleri ihbar etti. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Seda Ergül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Yaşar Ergül ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Acı haber alan Seda Ergül’ün annesi, babası ve birçok yakını olay yerine akın etti. Yakınları gözyaşlarına hakim olmazken baba Hacı Ömer Güveloğlu isyan ederek, "Senin kanını içeceğim Yaşar. Tek kızım vardı onu da sen aldın” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Evde yapılan incelemelerinin ardından Seda Ergül’ün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morgunu kaldırıldı.

Astsubay tartıştığı karısını acımadan öldürdü! Sinir krizi geçiren kayınpeder, damadına öfke kustu!

Öte yandan, bugün sabah saatlerinde “Komando dede” olarak bilinen İbrahim Cebeci’de karısını baltayla öldürmüştü.

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