Karşısında icra memurlarını gören adam benzin bidonuyla direnişe geçti!

Antalya’da ev sahibinin tahliye kararı aldırmasının ardından icra memurlarını karşısında gören şahıs, elindeki benzin bidonuyla eylem yaptı.

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Karşısında icra memurlarını gören adam benzin bidonuyla direnişe geçti!

Antalya’da ev sahibinin tahliye kararı aldırmasının ardından icra memurlarını karşısında gören şahıs, elindeki benzin bidonuyla eylem yaptı. İkna edilen şahıs, eşyaları karton kutuya doldurularak evi tahliye etti.
Olay, saat 11.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi, 270 Sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi.

Karşısında icra memurlarını gören adam benzin bidonuyla direnişe geçti!

40 yaşındaki kebap ustası İsmail Başboğa, 5 yıldır kirada yaşadığı daire ile ilgili bir süre önce ev sahibi ile tahliye noktasında sorun yaşamaya başladı. Sabah saatlerinde icra memurlarını ve polisi karşısında gören Başboğa, girdiği bunalım sonucu eline aldığı benzin bidonuyla sokağa çıktı.

Karşısında icra memurlarını gören adam benzin bidonuyla direnişe geçti!

Kendini yakacağını söyleyen Başboğa’yı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis, şahsı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından vatandaşların da araya girmesiyle şahıs eyleminden vazgeçti.

Karşısında icra memurlarını gören adam benzin bidonuyla direnişe geçti!

Ekip arabasına bindirilen şahıs, önemli eşyalarını almak için evine girmek istedi. Polis kontrolünde evine giren Başboğa, kıyafetlerini ve eşyalarını karton kutuya yerleştirdi. Evden çıkışında kadın icra memuruna sesini yükselten Başboğa, ardından "Çok özür dilerim" diyerek affını istedi.

Bir hayli sinirli olduğu gözlemlenen Başboğa, “4 yıldır kirasını ödüyorum, kirasını ödediğim halde bankadan parasını çekmiyor. 4 sene sonra evin kapısına geldi. Bütün hesaplarına bloke koydurmuş. Bu adam bana para yatırmadı diyerek beni bu duruma düşürdü” diye tepki gösterdi. Eşyaları kolilenerek dışarı çıkarılan Başboğa, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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