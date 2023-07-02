Fransa'da Olayların yeni merkez üssü Marsilya ve Lyon! OHAL ilan edilebilir!

Fransa'da Şiddet Olayları Sürüyor

Fransa'da başkent Paris'in banliyösünde gerçekleşen 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesi sonrasında ülkede şiddet olayları patlak verdi. Nael'in ölümüne tepki gösteren protestocular, farklı kentlerde sokaklara çıkarak polisle çatışmalara girdi. Bu şiddet olayları, polisin açığa alınması ve tutuklanmasıyla birlikte durmadı.

Paris başta olmak üzere Marsilya, Lyon, Strazburg, Nice gibi birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşandı. Şiddetin artması üzerine 10 kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haberin Devamı

İngiliz turistler endişeli

Fransa'nın turistik cazibe merkezlerinden olan ülkenin durumu, yaklaşık 2 milyon turistin seyahat planlarını etkiledi. Özellikle İngiliz medyası, Fransa'da yaşanan olayları yakından takip ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, şiddetli protestolar nedeniyle seyahat uyarısını sertleştirirken, durumun kontrol altına alınacağı günü bekliyor. Seyahat uyarılarına göre, İngiliz turistlerin sigortalarında değişiklikler olabilmektedir. Ayrıca olağanüstü hal (OHAL) durumunda sigortaların geçersiz kalabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ebeveynlere yönelik uyarılar yaparak "Çocuklarınızı sokaktan çekin" dedi ve göstericileri önlemek için daha fazla güvenlik gücü sevk etmeyi amaçladı. Ancak Macron, turist yoğunluğunun azalmasını istememektedir.

"Çöplerinizi bile dışarıya atmayın yakıyorlar"

Olayların merkez üssü haline gelen Marsilya ve Lyon kentlerinde ise "Çöplerinizi bile dışarıya atmayın, yakıyorlar" uyarıları yapılmaktadır. Turistlerin sıkça tercih ettiği bu iki kentte polis, takviye kuvvet taleplerinde bulunmaktadır. Macron, olayların yayılmasını engellemek için çabalamaktadır ve olağanüstü hal ilan etmekten kaçınmaktadır.

Milli sporcular Erciyes’te hazırlandılar, madalyalar ile döndüler!

Madımak olaylarının yıldönümü! Hayatını kaybedenler anıldı!

Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! Resmi açıklama ile duyurdular!

İstanbul'un suyunu sağlayan barajlar kurudu! İstanbul'a kötü haber!

Fahrettin Koca Kurban Bayramı kaza bilançosunu açıkladı! Trafik kurallarına uyun çağrısı yapıldı!

Ünlü Psikolog Esra Ezmeci'den olay aldatma açıklaması! Erkeğin güzel kadına bakması aldatma sayılır mı?

Tekne faciasından kurtulanlardan skandal açıklamalar! 'Tekneyi yandan çektiler'

Adalar’da çöp yığınları içinde denize girdiler! Adalılar çileden çıktı!