Gelinim Mutfakta 25 Ağustos 2022 Perşembe puan durumu | 25 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın dördüncü günü kıyasıya mücadele başladı. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu merak ediyor. Biz de haberimizde 25 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 25 Ağustos 2022 Perşembe puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Emel:

Sibel:

Berna:

Tuğba:

25 AĞUSTOS 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü günü birinci olup çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu henüz belli değil...

Gelinim Mutfakta 24 Ağustos 2022 Çarşamba puan durumu | 24 Ağustos Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

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