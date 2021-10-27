Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Türkiye'nin fenomen yarışması, Safiye Soyman'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler tarafından günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine '27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu...

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