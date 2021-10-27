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Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Türkiye'nin fenomen yarışması, Safiye Soyman'ın sunumuyla Gelinim Mutfakta izleyici karşısına çıkıyor. Seyirciler tarafından günün birincisi merakla araştırılıyor. Biz de bunun üzerine '27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?' sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu | 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 27 Ekim 2021 Çarşamba puan durumu merak ediliyor. Bu haftanın sunucusu Safiye Soyman. Gelinim Mutfakta'da yıldız yağmuru başlıyor. Türkiye'nin fenomen yarışması, Türkiye'nin ünlü isimlerinin sunumuyla ekrana geliyor. Mutfak her hafta bir ünlüye emanet Peki 27 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 27 EKİM 2021 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Aslıhan: 

Yaren: 

Yeşim: 

Damla: 

27 EKİM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz 27 Ekim'in birincisi belli olmadı..

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta'da Haftanın ikinci gününde gün toplamında Kaynanalardan 16 puan toplayan gelin Yaren çekilen kura sonucunda 11. çeyrek altınını yakasına takmayı başardı...

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 26 Ekim 2021 Salı puan durumu | 26 Ekim Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

GÜNÜN TARİFİ

Gelinler bugün utangaç mantı tarifini denedi.

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta utangaç mantı tarifi | Utangaç mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

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