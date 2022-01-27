Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2022 Perşembe puan durumu | 27 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programında günün birincisi merakla araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz gün verilen oylar adaletsizlik dolayısıyla iptal olmuştu. Bugün hangi gelinin birinci olduğu merak ediliyor. Haftanın finalinden bir gün önce 27 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2022 Perşembe puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 27 OCAK 2022 PERŞEMBE PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Damla:

Dilara:

27 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Henüz birinci olan isim belli olmadı.

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