Gelinim Mutfakta Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifini deniyor. Tarifi merak eden izleyiciler 'Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Ballı Susamlı Tavuk tarifine yer verdik. İşte harika lezzetin tarifi...
Gelinim Mutfakta'da gelinler günü harika bir lezzetle açtı. Kıyasıya mücadelede yeni maraton günü Ballı Susamlı Tavuk tarifiyle başladı. Tezgah başına geçen gelinler tarifi denedi. Peki Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ballı Susamlı Tavuk tarifi...
BALLI SUSAMLI TAVUK MALZEMELERİ
Sosu için:
2 yemek kaşığı susam yağı
2 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
Yarım su bardağı tavuk suyu
Yarım çay bardağı bal
2 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi
1 yemek kaşığı mısır unu
Kuşbaşı tavuk eti için:
1/4 su bardağı mısır unu
2 yumurta beyazı
Tuz
Beyaz biber
600 gram kuşbaşı tavuk eti
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1.5 yemek kaşığı susam
3-4 dal frenk soğanı
BALLI SUSAMLI TAVUK YAPILIŞI
Sosu için, susam yağını bir sos tenceresinde ısıtın. Ezdiğiniz sarımsak, taze zencefil, tavuk suyu, bal, soya sosu ve pirinç sirkesini ilave edip kaynatın. Mısır ununun üzerine sostan bir miktar ekleyip karıştırın ve kaynayan sosa ilave edin. Sos kıvam alıncaya kadar 3-4 dakika daha pişirip ocaktan alın.
Tavuk eti için, mısır unu, yumurta beyazları, tuz ve beyaz biberi bir kasede çırpın. Kuşbaşı tavuk etlerini ilave edin ve iyice karıştırın. Zeytinyağını bir tavada ısıtın. Tavuk etlerini ilave edip soteleyin. Tavuk etleri yumuşayıp renkleri dönünceye kadar sotelemeye devam edin. Susamı ilave edip 3-4 dakika daha pişirin. Pişen tavuk etlerini ocaktan alın. Tavuk etlerini servis tabağına alıp üzerine ballı sosu ve ince doğranmış frenk soğanlarını ilave edin.