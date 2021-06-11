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Gelinim Mutfakta Çikolatalı Çilekli Kurabiye tarifi | Çikolatalı Çilekli Kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın sonuna gelindi. Ünlü sunucu Seda Sayan günün menüsünü açıkladı. Gelinler bugün Çikolatalı Çilekli Kurabiye yapıyor. Programın sıkı takipçileri Gelinim Mutfakta'da yapılan her yemeği ve tatlıyı kendi mutfaklarında deniyor. Peki Gelinim Mutfakta Çikolatalı Çilekli Kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte 11 Haziran Cuma Gelinim Mutfakta Çikolatalı Çilekli Kurabiye tarifi...

Gelinim Mutfakta Çikolatalı Çilekli Kurabiye tarifi | Çikolatalı Çilekli Kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D'de yayımlanan yemek yarışmasında haftanın sonuna gelindi. Gelinim Mutfakta programında verilen lezzetli tatlı tarifleri bir hayli ilgi görüyor. Gelinler bugün Çikolatalı Çilekli Kurabiye yapacak. Bizler de bu kurabiye tarifine haberimizde yer verdik. Peki Çikolatalı Çilekli Kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Çikolatalı Çilekli Kurabiye tarifi ...

ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE MALZEMELERİ 

*1 adet yumurta

*1 çay bardağı esmer şeker

*1/2 çay bardağı toz şeker

*1 paket vanilya

*125 gram eritilmiş tereyağı

*1,5-2 su bardağı un(200 ml bardak ölçüsüyle)

*1 tatlı kaşığı kabartma tozu

*1 çay bardağı damla çikolata

-6-7 adet çilek

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta 11 Haziran Cuma puan durumu |11 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?

ÇİKOLATALI ÇİLEKLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

İlk olarak yumurta, şeker ve vanilyayı mikserle iyice çırpın. Ardından üzerine tereyağı ilave edip karıştırın. Sonra un ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edin.

Damla çikolatayı spatula yardımıyla hamura karıştırın.

Küp küp doğranan çileklere biraz un serpip, onları da hamura ekleyip, (ezmeden) tekrar karıştırın.

Daha sonra kurabiyeleri yağlı kağıt serilmiş tepsiye aralıklı olarak, elinizle yuvarlayarak yerleştirin.

Önceden 170 derece ile ısıtılmış fırında, rengi çok değişmeyecek, içi nemli kalacak şekilde pişirin. Ve hazır, Afiyet Olsun.

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