Gelinim Mutfakta Kırma Tavuk Kebabı tarifi | Kırma Tavuk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Osmanlı döneminde aşçıların dükkan açabilmeleri için özellikle Kırma Tavuk Kebabını iyi yapmaları gerekiyormuş. Bizler de sizler için bu kez Kırma Tavuk Kebabı tarifine haberimizde yer verdik. İşte detaylı Kırma Tavuk Kebabı yapımı...

KIRMA TAVUK KEBABI MALZEMELER

1 tüm tavuk

100 gram tereyağ

10 arpacık soğan

2 Arnavut biber

1 çay kaşığı kimyon (düzleme)

1 çay kaşığı karabiber (düzleme)

1, 5 su bardağı soğuk su

Tuz

Terbiyesi için malzemeler şöyle;

1 yemek kaşığı tuz

1 büyük soğan

KIRMA TAVUK KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tüm tavuğu tahta keseceğinin üzerinde parçalayın. İki bud, iki kanat, iki göğüs, göğüs tarafları tekrar ortadan kesin.

Ardından derin kabın içine tavuk parçalarını koyup, üzerine çok ince doğranmış soğanları ekleyin ve tuz serpin. Soğanları tavuğa iyice yedirdikten sonra 20 dakika bekletin.

Sonra sonra tavuk parçalarını soğuk su ile yıkayıp kağıt ile durulayın.

Son olarak da derin ve geniş bir tavanın içine yağ koyup eritin. Tavuk parçalarını ekleyip iki taraflı kızartın. Soyulmuş arpacık soğanlar ve orta ince doğranmış Arnavut biberlerin içine ekleyin.

Baharatları da ilave ettikten sonra su döküp karıştırın. Tavanın kapağı kapatılır ve 25 dakika orta ısı da pişirin.