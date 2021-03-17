Hakkari Çukurca Nüfusu 2020 - 2021 |  Çukurca İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hakkari Çukurca Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari Çukurca nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Çukurca Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Çukurca ilçesinin bağlı bulunduğu Hakkari ilinde 280 bin 514 kişi yaşamaktadır. Hakkari ili 7095 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 880 (km²) si Çukurca ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari Çukurca nüfusu 16 bin 137 kişidir.

Hakkari Toplam Nüfusu Kaçtır?

280 bin 514 kişidir.

Çukurca İlçe Nüfusu Kaçtır?

16 bin 137 kişidir.

Çukurca Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

7 bin 273 kişidir.

Hakkari Çukurca Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde -0,2 olarak gerçekleşmiştir.

Çukurca İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam : 29,690291 Enlem : 29,690291

Çukurca İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hakkari iline bağlı bulunan Çukurca ilçesinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Çukurca ilçesinin bağlı olduğu Hakkari İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Çukurca ilçesinin bağlı olduğu il olan Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020