İstanbul Valiliği açıkladı: Yolcu otobüsleri yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldıAğar isminin anlamı nedir, Ağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar İhsaniye Nüfusu 2020 - 2021 | İhsaniye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?İban isminin anlamı nedir, İban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Emeç isminin anlamı nedir, Emeç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?Çoğa isminin anlamı nedir, Çoğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Hakkari nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hakkari nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hakkari ilinin nüfusunun 280 bin 514 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Hakkari yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Hakkari Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari nüfusu geçen yıla göre 477 kişi azalarak 280 bin 514 kişi oldu ( 2019 yılında Hakkari nüfusu 280 bin 991 kişiydi ) . İstanbul ilinde 148 bin 967 erkek, 131 bin 547 kadın yaşamaktadır.

Hakkari Alan kodu nedir?

Hakkari ilinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Hakkari yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Hakkari ilinin yüz ölçümü 7095 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 48 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hakkari Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir

Hakkari 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

Hakkari 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 280514

Hakkari 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 148967

Hakkari 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 131547

Hakkari 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 63

Hakkari 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,16 Kişidir.

Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,39 olduğu görülmektedir.

Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,87 olduğu görülmektedir.

Hakkari 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 68 kişi boşanmıştır.

Hakkari 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1083

Hakkari 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 166101    

Hakkari 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 88264

Hakkari 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 77837          

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 114413

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 60703            

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 53710            

Hakkari 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 39 kişidir.

Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

Hakkari 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 151143  Kadın : 129848  Toplam : 280991  Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.  

Hakkari 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 88944  Kadın : 76196  Toplam : 165140  

Hakkari 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 62199  Kadın : 53652  Toplam : 115851  

Hakkari 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 157107  Kadın : 129363  Toplam : 286470  Nüfus yoğunluğu : 40 kişidir.  

Hakkari 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92761  Kadın : 75144  Toplam : 286470  

Hakkari 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64346  Kadın : 54219  Toplam : 118565  

Hakkari 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 148490  Kadın : 127271  Toplam : 275761  Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.  

Hakkari 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 80302  Kadın : 69756  Toplam : 150058  

Hakkari 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68188  Kadın : 57515  Toplam : 118565  

Hakkari 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 142486  Kadın : 125327  Toplam : 267813  Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.  

Hakkari 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 78078  Kadın : 68460  Toplam : 146538  

Hakkari 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64408  Kadın : 56867  Toplam : 121275  

Hakkari 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 151013  Kadın : 127762  Toplam : 278775  Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.  

Hakkari 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83151  Kadın : 69639  Toplam : 152790  

Hakkari 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67862  Kadın : 58123  Toplam : 125985  

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT