Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Hakkari Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari nüfusu geçen yıla göre 477 kişi azalarak 280 bin 514 kişi oldu ( 2019 yılında Hakkari nüfusu 280 bin 991 kişiydi ) . İstanbul ilinde 148 bin 967 erkek, 131 bin 547 kadın yaşamaktadır.

Hakkari Alan kodu nedir?

Hakkari ilinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Hakkari yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Hakkari ilinin yüz ölçümü 7095 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 48 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Hakkari Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir

Hakkari 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Hakkari 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 280514

Hakkari 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 148967

Hakkari 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 131547

Hakkari 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 63

Hakkari 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,16 Kişidir.

Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,39 olduğu görülmektedir.

Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,87 olduğu görülmektedir.

Hakkari 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 68 kişi boşanmıştır.

Hakkari 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1083

Hakkari 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 166101

Hakkari 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 88264

Hakkari 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 77837

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 114413

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 60703

Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 53710

Hakkari 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 39 kişidir.

Hakkari 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 151143 Kadın : 129848 Toplam : 280991 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.

Hakkari 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 88944 Kadın : 76196 Toplam : 165140

Hakkari 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 62199 Kadın : 53652 Toplam : 115851

Hakkari 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 157107 Kadın : 129363 Toplam : 286470 Nüfus yoğunluğu : 40 kişidir.

Hakkari 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 92761 Kadın : 75144 Toplam : 286470

Hakkari 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64346 Kadın : 54219 Toplam : 118565

Hakkari 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 148490 Kadın : 127271 Toplam : 275761 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.

Hakkari 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 80302 Kadın : 69756 Toplam : 150058

Hakkari 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 68188 Kadın : 57515 Toplam : 118565

Hakkari 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 142486 Kadın : 125327 Toplam : 267813 Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.

Hakkari 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 78078 Kadın : 68460 Toplam : 146538

Hakkari 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 64408 Kadın : 56867 Toplam : 121275

Hakkari 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 151013 Kadın : 127762 Toplam : 278775 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.

Hakkari 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 83151 Kadın : 69639 Toplam : 152790

Hakkari 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 67862 Kadın : 58123 Toplam : 125985