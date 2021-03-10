Hakkari Nüfusu 2020 - 2021 | Hakkari Yüzölçümü nedir?
2020 - 2021 Hakkari nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hakkari nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hakkari ilinin nüfusunun 280 bin 514 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Hakkari yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Hakkari Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.
2020 Hakkari Nüfusu kaç oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari nüfusu geçen yıla göre 477 kişi azalarak 280 bin 514 kişi oldu ( 2019 yılında Hakkari nüfusu 280 bin 991 kişiydi ) . İstanbul ilinde 148 bin 967 erkek, 131 bin 547 kadın yaşamaktadır.
Hakkari Alan kodu nedir?
Hakkari ilinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.
Hakkari yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Hakkari ilinin yüz ölçümü 7095 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 48 olarak gözükmektedir.
Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Hakkari Plaka kodu nedir?
Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir
Hakkari 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Hakkari 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 280514
Hakkari 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 148967
Hakkari 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 131547
Hakkari 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 63
Hakkari 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,16 Kişidir.
Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 28,39 olduğu görülmektedir.
Hakkari 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 25,87 olduğu görülmektedir.
Hakkari 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 68 kişi boşanmıştır.
Hakkari 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 1083
Hakkari 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 166101
Hakkari 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 88264
Hakkari 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 77837
Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 114413
Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 60703
Hakkari 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 53710
Hakkari 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 39 kişidir.
Hakkari 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 151143 Kadın : 129848 Toplam : 280991 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.
Hakkari 2019 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 88944 Kadın : 76196 Toplam : 165140
Hakkari 2019 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 62199 Kadın : 53652 Toplam : 115851
Hakkari 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 157107 Kadın : 129363 Toplam : 286470 Nüfus yoğunluğu : 40 kişidir.
Hakkari 2018 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 92761 Kadın : 75144 Toplam : 286470
Hakkari 2018 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 64346 Kadın : 54219 Toplam : 118565
Hakkari 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 148490 Kadın : 127271 Toplam : 275761 Nüfus yoğunluğu : 38 kişidir.
Hakkari 2017 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 80302 Kadın : 69756 Toplam : 150058
Hakkari 2017 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 68188 Kadın : 57515 Toplam : 118565
Hakkari 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 142486 Kadın : 125327 Toplam : 267813 Nüfus yoğunluğu : 37 kişidir.
Hakkari 2016 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 78078 Kadın : 68460 Toplam : 146538
Hakkari 2016 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 64408 Kadın : 56867 Toplam : 121275
Hakkari 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu
Erkek : 151013 Kadın : 127762 Toplam : 278775 Nüfus yoğunluğu : 39 kişidir.
Hakkari 2015 yılı ilçe nüfusu
Erkek : 83151 Kadın : 69639 Toplam : 152790
Hakkari 2015 yılı Belde - Köy nüfusu
Erkek : 67862 Kadın : 58123 Toplam : 125985