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Hakkari Yüksekova Nüfusu 2020 - 2021 |  Yüksekova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

2020 - 2021 Hakkari Yüksekova nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Hakkari Yüksekova nüfusu kaç oldu? sorusu cevaplanmış oldu.  TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Hakkari Yüksekova nüfusunun 119 bin 562 olduğu açıklandı. Haberimizde  Hakkari Yüksekova yüzölçümü kaçtır? sorusuna da yanıt bulabilirsiniz.

Hakkari Yüksekova Nüfusu 2020 - 2021 |  Yüksekova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını ve Hakkari Yüksekova Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Hakkari Yüksekova nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Hakkari Yüksekova Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Yüksekova ilçesinin bağlı bulunduğu Hakkari ilinde  280 bin 514 kişi yaşamaktadır. Hakkari ili 7095 (km²) yüzölçümüne sahiptir ve bu yüzölçümünün 2,448 (km²) si Yüksekova ilçesine aittir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Hakkari Yüksekova nüfusu 119 bin 562 kişidir.

Hakkari Yüksekova Nüfusu 2020 - 2021 |  Yüksekova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Hakkari Toplam Nüfusu Kaçtır?

280 bin 514 kişidir.

Yüksekova İlçe Nüfusu Kaçtır?

119 bin 562 kişidir.

Yüksekova Belde Köy Nüfusu Kaçtır?

47 bin 857 kişidir.

Hakkari Yüksekova Yıllık Nüfus Artış Hızı

Yüzde  5,4 olarak gerçekleşmiştir.

Hakkari Yüksekova Nüfusu 2020 - 2021 |  Yüksekova İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?

Yüksekova İlçesinin Boylamı ve Enlemi Kaçtır?

Boylam :  44,240242      Enlem :  44,240242

Yüksekova İlçesinin Telefon Alan kodu nedir?

Hakkari iline bağlı bulunan Yüksekova ilçesinin telefon alan kodu 0 438 şeklinde başlamaktadır.

Yüksekova ilçesinin bağlı olduğu Hakkari İlinin Plaka kodu Kaçtır?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Yüksekova ilçesinin bağlı olduğu il olan Hakkari ilinin plaka kodu 30 olarak belirlenmiştir.

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları, 2020

 

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