İBB'de işe alınan FETÖ'cüler ortaya çıktı! Örgüt abisi de var, 15 Temmuz'dan sonra ordudan atılan da

TBMM'de sürdürülen ve bütçe görüşmelerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'de işe alınan personeller hakkında çarpıcı bir açıklama yapmış. İBB'de 33 bin kişinin işe alındığını bu 12 bin kişinin kayıtlarına bakıldığını, 455'inin PKK ve KCK, 80'inin DHKPC, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP kaydı olduğunu söylemişti.

İMAMOĞLU İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Söz konusu açıklama sonrası konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu," Ne demiş sayın bakan? İBB'de çeşitli terör örgütlerine mensup 575 kişi çalışıyor dedi. Yani 86 bin İBB çalışanını zan altında bırakıyor. Bu ilk değil. Ben ilk gün cevap verecektim ama bekledim. Gelip o 575 kişiyi alacaklar sandım" ifadelerini kullanmıştı. İmamoğlu her ne kadar Bakan Süleyman Soylu'yu yalanlasa da İBB'de çalışan ve geçmişte terör örgütü bağlantısı olan kişiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

EV ABİLİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Sabah'ın haberine göre İBB'nin Personel yönetim şirketinde işe alınan isimlerden Musa Ç.'nin örgüte eleman yetiştiren mahrem abilerinden olduğu belirlendi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ifade veren bir zanlı Musa Ç.'nin FETÖ içerisinde Murat kod ismini kullandığını, askeri lise sınavlarına hazırlanan öğrencilere ev abiliği yaptığını itiraf ettiği öğrenildi.

Musa Ç.

EV ABİSİ OLDUĞU YÖNÜNDE İFADE VERDİLER

Oktay T., İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği Şirketinde işe alındı. FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli Oktay T.'nin "FETÖ/PDY içerisinde ev abisi olarak görev yaptığı" şeklinde ifade verdi.

Oktay T.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında ordudan atılan Mustafa G.'de İBB iştiraki olan İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi şirketinde işe alındı. Üsteğmen olarak görev yaparken TSK'dan ihraç olan zanlı, gözaltına alındı. Sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararı şartı uygulanan eski üsteğmen hakkında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifada veren iki örgüt üyesi Mustafa G.'nin "FETÖ/PDY içerisinde örgüt evlerine gittiği, ev abisi/sorumlusu olarak görev yaptığını" anlattı.

Mustafa G.

ÜST GEÇİDE BOMBA SÜSÜ VERİLMİŞ PANKART ASTI

İBB'de iş başına yapan isimlerden Mustafa K. İstanbul Piyalepaşa İETT otobüs durağına "DHKP/C" ibareli flama asan isimlerden. 1997 Aralık ayında İstanbul/Okmeydanı bölgesinde kanunsuz gösteri yapılarak, yola molotof kokteyl atılıp, pankart asılması, 20 Mayıs 1998'de Okmeydanı Piyalepaşa Bulvarı ışıklardaki üst geçide "DHKP/C" ibareli bomba süsü verilmiş pankart asılması eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mustafa K., bunların yanında örgüte yönelik 23 Mayıs 1998'de yapılan operasyonlarda da gözaltına alındı. Mustafa K. da 24 Mayıs 2021 itibariyle İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret şirketinde (İSTAÇ) aktif olarak çalışan isimlerden.

Murat K.

İBB Başkanı İmamoğlu, vatandaş tepki gösterince üslubunu bozdu: Senin beynin tutulmuş!

Temel Karamolloğlu, terör örgütü bağlantıları tespit edilen İBB çalışanları için konuştu, İçişleri Bakanlığını yok saydı: Ben bunlara itibar etmiyorum

Likayat dediler, liyakatsizlikte sınır tanımıyorlar! CHP'li Özgür Karabat'ın kardeşi İBB'de işe alınmış!

Skandalsız tek gün yok! CHP'li İBB'nin işe aldığı FETÖ'cüler tek tek ifşa oldu

Bakan Soylu açıklamıştı! CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) skandal bitmiyor! Polisin katilini işe almışlar

Bakan Soylu açıklamıştı! İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar...

Dağdaki teröristler İBB’ye işe alındı haberlerine Murat Ongun'dan çok tartışılacak açıklama!