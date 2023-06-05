İletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde Milli Savunma Bakanı olarak Yaşar Güler'i ataması ve Güler'den boşalan Genel Kurmay Başkanlığına Kara kuvvetleri komutanı Musa Avsever'i atadığı açıklandı.

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İletişim başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İletişim başkanlığı durdu! Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanlığına Musa Avsever'i atadı

ORGENERAL MUSA AVSEVER KİMDİR?

1957 yılında Konya'da doğmuştur. 1978 yılında, Muhabere Subayı olarak Kara Harp Okulundan mezun olan Orgeneral Avsever, Muhabere Subay temel kursunu tamamlamayı müteakip, 1979-1982 yılları arasında 7'nci Kolordu Komutanlığında, 1982-1986 yılları arasında 8'inci Kolordu Komutanlığında, 1986-1988 yılları arasında Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemler Okul Komutanlığında, takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

2016 yılı yaş kararları ile 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orgeneralliğe terfi eden Avsever; 2016-2021 yılları arasında 1'inci Ordu Komutanlığı görevini yürütmüştür.

Orgeneral Musa Avsever; 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanmıştır.

KAYNAK: HABER7

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