AK Parti ve MHP'den açıklama! TBMM Başkan adayı Numan kurtulmuş oldu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'un, Meclis Başkanlığı adaylığına ilişkin başvuru dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na teslim etti.

Başvurunun ardından beraberindeki MHP Grup Başkanvekili Akçay ve AK Parti grup başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül ve Leyla Şahin Usta ile gazetecilere açıklama yapan Güler, Meclis Başkanlığı adaylığı sürecinin 3 Haziran'da başladığını hatırlatarak yarın saat 24.00'e kadar adaylık başvurularının süreceğini söyledi.

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ABDULLAH GÜLER'DEN AÇIKLAMA!

AK Parti ve MHP milletvekilleri olarak Anayasa ve Meclis İçtüzüğü kapsamında AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş'u Meclis Başkanı adayı gösterdiklerini bildiren Güler, "Adaylık müracaatı hayırlı uğurlu olsun. İstanbul Milletvekilimiz Numan Kurtulmuş'a, 28. Yasama Dönemi içerisinde kaliteli bir yasama döneminin sağlanması konusunda inancımız tam." dedi.

TBMM'de Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir dönemi oluşturmayı arzu ettiklerini belirten Güler, "Muhalefet partileriyle birlikte hep beraber nitelikli, toplumun arzu ettiği, beklentisini karşıladığı kanunların çıkarılması noktasında büyük bir çaba sarf edeceğimizi, birlikte çalışacağımızı ve Meclis Başkanı olarak Numan Kurtulmuş Bey'in bu konuda öncü olacağını, başkanlık yapacağını ve başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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"NUMAN KURTULMUŞ'U ADAY GÖSTERDİK"

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Biz de MHP Grubu olarak 28. Dönem TBMM Başkanlığına, İstanbul Milletvekili ve AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'u aday olarak göstermiş bulunuyoruz. Birlikte imzaladığımız müracaatımızı da TBMM Başkanlığına vermiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sayın Numan Kurtulmuş'un müktesebatıyla ve bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürüteceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullanan Akçay, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır ve 28. Dönem'de TBMM ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlangıç şuuruyla aşkla şevkle ve azimle çalışmaya kararlıyız." dedi.

KAYNAK: HABER7

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