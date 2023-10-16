İstanbul’da inanılması güç dolandırıcılık! Çakmakları külçe altın diye vatandaşa sattı!

İstanbul'da kuyumcu olduğunu söyleyen şahıs külçe altın görünümlü çakmağı sokakta bir kişiye 18 bin 200 TL karşılığında sattı. 70 adet suç kaydı olan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

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İstanbul’da inanılması güç dolandırıcılık! Çakmakları külçe altın diye vatandaşa sattı!

İstanbul'da kuyumcu olduğunu söyleyen şahıs külçe altın görünümlü çakmağı sokakta bir kişiye 18 bin 200 TL karşılığında sattı. 70 adet suç kaydı olan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesinde, 07.10.2023 tarihinde, cadde üzerinde A.K. isimli şahıs yanına gelen bir kişi yabancı uyruklu ve kuyumculuk yaptığını söyledi. Daha sonra da elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi 18 bin 200 TL karşılığında sattı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, A.K. isimli şahsın yürüdüğü sırada yanına bir şahsın geldiği ve kendisinin yabancı uyruklu olduğu ve kuyumculuk yaptığını söyleyerek elindeki külçe altın görünümlü çakmakları gerçek altın gibi satmaya çalıştığı, bu sırada başka bir şüphelinin güven kazanmak amacıyla yanlarına gelerek para karşılığında külçeyi satın aldığı ve A.K.'yi dolandırıcılık yöntemine inandırarak başka bir külçeyi 18 bin 200 TL karşılığında sattıkları anlaşıldı.

İstanbul’da inanılması güç dolandırıcılık! Çakmakları külçe altın diye vatandaşa sattı!

Polis ekipleri dolandırıcılık olayı ile ilgili geniş çaplı çakışma başlattı. Aynı yöntem ile farklı tarihlerde Arnavutköy, Başakşehir, Güngören ve Kadıköy ilçeleri olmak üzere 5 farklı ilçede kimlik bilgisi tespit edilen şüpheli M.P.'nin dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Mağdurların toplam 49 bin TL ve 1.500 dolar dolandırıldıkları belirlendi. Şüpheli M.P'nin 49'u nitelikli dolandırıcılıktan 70 adet suç kaydının olduğu belirlendi. M.P. Güngören'de bir adrese yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten M.P sevk edildiği adli makamlarca sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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