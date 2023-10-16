Eylül ayı eksiye düştü! Bütçe Eylül ayında 129,2 milyar lira açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi Eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Eylül ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine göre merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Eylül ayında 78 milyar 627 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Eylül ayında 129 milyar 218 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Eylül ayında 45 milyar 511 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2023 yılı Eylül ayında 58 milyar 454 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Eylül ayı itibarıyla 570 milyar 482 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 70 milyar 764 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 499 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 5 trilyon 589 milyar 85 milyon TL ödenekten Eylül ayında 570 milyar 482 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 285 milyar 567 milyon TL harcama yapılmıştır. Eylül ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 10,2 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 97,9 oranında artarak 499 milyar 719 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 10,1 iken 2023 yılında yüzde 10,1 oldu.

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Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Eylül ayı itibarıyla 441 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 386 milyar 224 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 46 milyar 608 milyon TL oldu.

2022 yılı Eylül ayında bütçe gelirleri 206 milyar 940 milyon TL iken 2023 yılının aynı ayında yüzde 113,2 oranında artarak 441 milyar 265 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Eylül ayı gerçekleşme oranı 2022 yılında yüzde 8,1 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu. 2023 yılı Eylül ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 oranında artarak 386 milyar 224 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2022 yılında yüzde 7,9 iken 2023 yılında yüzde 9 oldu.

Ocak-Eylül dönemi merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 952,6 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 440 milyar TL ve bütçe açığı 512,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 3 trilyon 481,7 milyar TL ve faiz dışı açık ise 41,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 45 milyar 500 milyon TL açık vermiş iken 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 512 milyar 602 milyon TL açık verdi. 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde 161 milyar 611 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 41 milyar 738 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 3 trilyon 952 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 470 milyar 864 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 3 trilyon 481 milyar 721 milyon TL olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95,6 oranında artarak 3 trilyon 952 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 oranında artarak 3 trilyon 481 milyar 721 milyon TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Eylül dönemi itibarıyla 3 trilyon 439 milyar 983 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 2 trilyon 982 milyar 35 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 383 milyar 116 milyon TL oldu.

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe gelirleri 1 trilyon 975 milyar 260 milyon TL iken 2023 yılının aynı döneminde yüzde 74,2 oranında artarak 3 trilyon 439 milyar 983 milyon TL olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Eylül dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 oranında artarak 2 trilyon 982 milyar 35 milyon TL oldu.

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