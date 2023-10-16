Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişiye hamurdan kışlık ürünler yapıyor.

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Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı

Geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları geleneği Bayburt'ta yaşatılmaya devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte kadınlar arasında kış hazırlıkları telaşı başladı. Günün ilk ışıklarıyla kış ayları için hazırlık yapan kadınlar, imece usulü her gün bir kişinin kışlık yufkasını yapıyor. Pişirilen yufkalar, kışın ekmek ya da börek olarak tüketiliyor. Kimileri ise yöresel tirit ile sofralarını süslüyor.

Kış hazırlığı telaşı yaşayan kadınlar imece usulü kışlık yufkalarını hazırlıyor. Günün ilk ışıklarıyla hazırlıklara başlayan kadınlar, her gün bir kişinin kışlık yufkasını pişiriyor.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı

Akşama kadar süren pişirme işleminin ardından yufkalar, kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan yufkalar, soğuk kış günlerinde ekmek veya börek olarak tüketiliyor. El yapımı yufkalarla pişirilen börekler kış sofralarına ayrı lezzet katıyor.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı

PARANIN GEÇMEDİĞİ GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORLAR

Her gün ayrı bir hanenin kışlık ihtiyacı için bir araya gelen kadınlar o gün o evin ihtiyacını karşılamak için çalışıyorlar. Parayla değil imece usulü hazırlık yaptıklarını belirten Elif Yılmaz, "Her yıl Ekim ve Kasım aylarında kış hazırlıkları için komşularla toplanırız. Yufka, makarna, çörek hepsini yapıyoruz. Şimdi de çörek yapıyoruz. Bunlara çörek diyoruz. Başka yerde katmer diyorlar ama biz çörek diyoruz. Katmer de diyebiliriz. Bugün sana yarın bana. Öyle birbirlerine yardımcı oluyorlar. Bizde para geçmiyor. Her şeyi kendimiz yaparız. Her gün bir komşuya gideriz. Sabah başlarız, akşama kadar sohbet ederek yaparız. Yaptığımız hazırlıkları dolaba doldurur kış boyunca yeriz. Yufka, makarna, erişte, çörek hepsini yapıyoruz." dedi.

Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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