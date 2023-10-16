Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar

Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı.

YAYINLAMA
Google News
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar

Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar

METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI

Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar

Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!

Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantilediTürkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi

PKK'nın siyasi uzantısı YSP kongresinde skandal! Yüzü peçeli iki kişi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açtıPKK'nın siyasi uzantısı YSP kongresinde skandal! Yüzü peçeli iki kişi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açtı

Kemal Kılıçdaroğlu partililere açıkça gözdağı verdi: 'Kongreden sonra konuşanı kovarım'Kemal Kılıçdaroğlu partililere açıkça gözdağı verdi: 'Kongreden sonra konuşanı kovarım'

Abdullah Avcı'nın ilk Transfer bombası! Gözünü o genç yıldıza dikti, Bjelica'da çok istemiştiAbdullah Avcı'nın ilk Transfer bombası! Gözünü o genç yıldıza dikti, Bjelica'da çok istemişti

Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştıGazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştı

İsrail'in barbarlığı devam ediyor, sivillerin boşaltması için gösterdiği yollardaki konvoyları vurarak yine masum sivilleri katlettiİsrail'in barbarlığı devam ediyor, sivillerin boşaltması için gösterdiği yollardaki konvoyları vurarak yine masum sivilleri katletti

Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldiKılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi

İran, İsrail Hamas savaşına doğrudan mı katılıyor? İran böyle devam etmesi durumunda müdahale edebileceğini duyurduİran, İsrail Hamas savaşına doğrudan mı katılıyor? İran böyle devam etmesi durumunda müdahale edebileceğini duyurdu

İsrail, Hamas savaşının sonucu ne olur? Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugaylarından İsrail ordusuna videolu mesajİsrail, Hamas savaşının sonucu ne olur? Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugaylarından İsrail ordusuna videolu mesaj

Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyorTürkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor

İnsanlıktan nasibini almamış alçak siyonist, alçak paylaşımda bulunarak İsraillilere seslendi: 'Arap komşularınızı katledin'İnsanlıktan nasibini almamış alçak siyonist, alçak paylaşımda bulunarak İsraillilere seslendi: 'Arap komşularınızı katledin'

Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!

Arda Güler'in aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor! Sakatlıklarla mücadele ederken şimdide başka bir kriz patlak verdi!Arda Güler'in aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor! Sakatlıklarla mücadele ederken şimdide başka bir kriz patlak verdi!

Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?Gazze'de siviller için verilen süre doldu! İsrail katliama mı hazırlanıyor, şimdi ne olacak?

Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!

İstanbullular dikkat! Pazar günü o yollar trafiğe kapatılıyor!İstanbullular dikkat! Pazar günü o yollar trafiğe kapatılıyor!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail açıklaması: İnsanlık dışı bir muamele var!MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail açıklaması: İnsanlık dışı bir muamele var!

Emekli promosyon yarışında rekabet iyice kızıştı, çılgın rakamlar havada uçuşuyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?Emekli promosyon yarışında rekabet iyice kızıştı, çılgın rakamlar havada uçuşuyor! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Anadolu Ajansı açıkladı: Gazze’deki ekibimize ulaşamıyoruz!Anadolu Ajansı açıkladı: Gazze’deki ekibimize ulaşamıyoruz!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!
Maltepe'de bacanakların kavgası kanlı bitti! 8 kurşunla yaralanan şahıs, hastaneye yetişemeden öldü!
Lüks yaşantılarıyla dillerden düşmeyen Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu
Lüks yaşantılarıyla dillerden düşmeyen Dilan Polat, Engin Polat çiftinin tüm mal varlığına el konuldu
Filistin’de son durum! Can kaybı hızla artıyor! işte 14 Ekim 2023 Filistin'deki ölü sayısı!
Filistin’de son durum! Can kaybı hızla artıyor! işte 14 Ekim 2023 Filistin'deki ölü sayısı!
Son Haberler
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
PKK'nın siyasi uzantısı YSP kongresinde skandal! Yüzü peçeli iki kişi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açtı
PKK'nın siyasi uzantısı YSP kongresinde skandal! Yüzü peçeli iki kişi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açtı
Son dakika... AFAD açıkladı: Adıyaman'da deprem!
Son dakika... AFAD açıkladı: Adıyaman'da deprem!
Esenyurt'ta bir genç kızı taciz eden yabancı uyrukluyu 1 kişiyi polis son anda linç edilmekten kurtardı
Esenyurt'ta bir genç kızı taciz eden yabancı uyrukluyu 1 kişiyi polis son anda linç edilmekten kurtardı
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Kardeşini darp ederek sınıftan almaya çalışan kişi öğretmenlere de saldırdı!
Kardeşini darp ederek sınıftan almaya çalışan kişi öğretmenlere de saldırdı!
Bakan Yerlikaya açıkladı! Turuncu ve gri listedeki 2 teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor
Bakan Yerlikaya açıkladı! Turuncu ve gri listedeki 2 teröristler etkisiz hale getirilmeye devam ediyor
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde