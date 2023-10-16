Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar

Mecidiyeköy metro istasyonunda bekleyen bir genç, raylara düşünce panik yaşandı. Genç, güvenlik görevlileri tarafından metro gelmeden son anda kurtarıldı. Gencin raylara düştüğünü gören bir kadın ise sinir krizi geçirdi.

Şişli Mecidiyeköy metro istasyonunda geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda M.T. (17) isimli bir genç, metro beklemeye başladı. O esnada genç henüz bilinmeyen bir nedenle raylara düştü. Gencin raylara düştüğünü gören özel güvenlik görevlileri hemen müdahale etti.

METRO GELMEDEN SON ANDA KURTARILDI

Metro gelmeden son anda raylardan çıkartılan genç, kurtarıldı. Yara almadığı öğrenilen genç, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayı gören bir kadın sinir krizi geçirirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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