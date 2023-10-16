Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!

Adana'da bir kişi "düğüne elektrik verme" meselesi yüzünden tartıştığı mahallenin bakkalı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Şakirpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet Gülşen (33), evinin sokağındaki düğünün geç saatlere kadar devam etmesi nedeniyle çıkan sesten rahatsız oldu. Ardından Gülşen, düğün sahiplerinin iş yerindeki elektrik kullanmaları için izin veren bakkal sahibi Sercan K.'yi elektriği kesmesi konusunda uyardı.

Sercan K. elektriğini kesmeyeceğini söyleyince ikili arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Sercan K., bakkalın içerisine gizlediği tabancayı alarak İsmet Gülşen'i göğsünden vurdu. Gülşen kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın şüphelisi kaçtı.

Özel hastaneye kaldırılan Gülşen, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gülşen'in cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis; kaçan şüpheliyi yakalama çalışma başlattı.

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