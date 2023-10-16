Fedakar öğretmen, köy okulunun deposunu, sıcak bir eğitim yuvasına çevirdi

Van'ın Gürpınar ilçesinde anaokulu öğretmeni Figen Yaşar, okulda depo olarak kullanılan alanı sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdü.

Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'ndeki okulda anaokulu öğretmeni olarak görev yapan Figen Yaşar, kömürlük ve odunluk olarak kullanılan depoyu sınıf olarak düzenlemeye karar verdi. Kararın ardından depoyu temizleyip tadilatını yapan Yaşar, sınıf için gerekli malzemeyi de temin etmeyi başardı. Okul deposunu 4-5 yaş grubundaki minik öğrencileri için sıcak bir yuvaya dönüştüren Yaşar, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte sınıflarında ilk derslerine başladı.

"Hem biz hem de çocuklar çok mutluyuz"

İHA muhabirine konuşan anaokulu öğretmeni Figen Yaşar, öğretmenlerin sözleriyle değil, hayatı yaptıklarıyla değiştiren kimseler olduğunu belirtti. Öğrencilerinin 4-5 yaş grubu olduğunu hatırlatan Öğretmen Yaşar, "Daha önce müdür odasında ders görmekteydik. Tabi bu oda da bize yetmiyordu. Bizler bu depoyu sınıfa dönüştürebiliriz şeklinde karar aldık. Bunu diğer öğretmenimizle de konuşup kararlaştırdık. Önce depoyu boşalttık ve baktık ki eksiğimiz de çok. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz bize boyasını yaptırdı. Burayı ayrıca bir tadilattan geçirdikten sonra araç gerecini temin ettik. Hem biz hem de çocuklar çok mutluyuz" dedi.

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