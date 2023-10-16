Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!

Bolu'da gece saatlerinde düğün salonunda çıkan kavgada iki grup bilinmeyen sebeple, tekme tokat kavga etti.

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Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!

Bolu'da gece saatlerinde düğün salonunda çıkan kavgada iki grup tekme tokat kavga etti.

Olay, Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 7-8 kişilik iki grup tekme tokat birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!

Kavga eden şahısları ayırmak için uzun süre uğraş veren polis ekipleri, kısa süre sonra olayı kontrol altına aldı.

Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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