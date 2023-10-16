Düğün salonunda ortalık karıştı! Önce oynadılar sonra tekme tokat kavga ettiler!

Bolu'da gece saatlerinde düğün salonunda çıkan kavgada iki grup tekme tokat kavga etti.
Olay, Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 7-8 kişilik iki grup tekme tokat birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Kavga eden şahısları ayırmak için uzun süre uğraş veren polis ekipleri, kısa süre sonra olayı kontrol altına aldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail’den ateşkese yalanlama: "Gazze Şeridi'nde insani yardım ve yabancıların çıkışı için ateşkes yapılmadı"
Erzurum’da bir ilk! Teknokent bünyesinde bölgeye en kapsamlı zemin Laboratuvarı kuruldu
30 yıldır öğütüyor: "Köyün değirmenci bacısı oldu"
Sağlıksız gıda üretimine savaş açtılar! Ata tohumu ile geleceğe sağlıklı tohumlar attılar!
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 16 Ekim Pazartesi güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Fedakar öğretmen, köy okulunun deposunu, sıcak bir eğitim yuvasına çevirdi
Paranın geçmediği gelenek devam ediyor: Bayburt'ta geçmişten gelen imece usulü kış hazırlıkları başladı
İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde insanlık suçu işleyerek soykırım yapıyor! Bölgeden korkunç görüntüler geliyor
Raylara düşen genç son anda kurtarıldı! Mecidiyeköy metrosunda korku ve panik dolu dakikalar
Düğün kana bulandı! Elektrik verme kavgasında canından oldu!
Meteoroloji uyardı, Kuvvetli yağışa dikkat! 16 Ekim Pazartesi bu gün tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
PKK'nın siyasi uzantısı YSP kongresinde skandal! Yüzü peçeli iki kişi bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'ın paçavrasını açtı
Kemal Kılıçdaroğlu partililere açıkça gözdağı verdi: 'Kongreden sonra konuşanı kovarım'
Abdullah Avcı'nın ilk Transfer bombası! Gözünü o genç yıldıza dikti, Bjelica'da çok istemişti
Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor! Su ve ekmek sıkıntısı tehlikeli boyuta ulaştı
İsrail'in barbarlığı devam ediyor, sivillerin boşaltması için gösterdiği yollardaki konvoyları vurarak yine masum sivilleri katletti
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! İstanbul Kongresinden sonra bir darbede Samsun ve İzmir'den geldi
İran, İsrail Hamas savaşına doğrudan mı katılıyor? İran böyle devam etmesi durumunda müdahale edebileceğini duyurdu
İsrail, Hamas savaşının sonucu ne olur? Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugaylarından İsrail ordusuna videolu mesaj
Türkiye'de faaliyet gösteren dünyaca ünü markalardan peş peşe İsrail'in Gazze soykırımına destek açıklamaları geliyor
İnsanlıktan nasibini almamış alçak siyonist, alçak paylaşımda bulunarak İsraillilere seslendi: 'Arap komşularınızı katledin'
Gazzeli vatandaştan dünyaya yardım çığlığı: Yavaş yavaş ölüyoruz!
Arda Güler'in aksilikler bir türlü peşini bırakmıyor! Sakatlıklarla mücadele ederken şimdide başka bir kriz patlak verdi!
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)