Kaşar peynirinin içinden çıkan siyah cisim mide bulandırdı!

Eskişehir'de bir vatandaş, marketten sipariş ettiği kaşar peynirinin içinden siyah bir cisim çıkmasıyla hayrete düştü.

PEYNİRİ KESTİKTEN SONRA FARK ETTİ

Eskişehir'de bir vatandaşın marketten aldığı kaşar peynirinin içinden siyah bir cisim çıktı. Abdul S. isimli vatandaş geçtiğimiz günlerde bir marketin internet sitesi üzerinden kaşar peyniri sipariş etti. Mağdur vatandaş yaşadığı bu durumu sosyal medyadan paylaştı. Eve getirilen poşetteki kaşar peynirinin kabını açan vatandaş, daha sonra peyniri kestiğinde siyah bir cisimle karşı karşıya kaldı. Cismin ne olduğunu anlamakta zorluk çeken Abdul S. marketin müşteri hizmetleri hattını aradı.

Mağdur vatandaş yaşadığı durumu müşteri hizmetleri çalışanlarına anlatarak sorunun çözülmesini talep etti.

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