Uzmanlar, şaşılık tedavisi hakkında bilgiler verdi

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Burak Bilgin şaşılığın tedavisinin mümkün olduğunu belirterek şaşılık tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Şaşılık ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Bilgin, şaşılığın çeşitli sebeplerle de ortaya çıktığını belirterek, "Hastalığın temel belirtisi bir noktaya bakıldığında gözlerden biri düz iken diğerinin kayarak farklı bir açıya yönelmesidir. Göz küresine yapışan altı adet kas beyinden uyarı alarak gözün hareketlerini kontrol eder. Bu hareketlerin kontrolünde problem meydana geldiğinde gözlerden biri tam karşıya bakarken diğer göz yukarıya, aşağıya, içe veya dışa kayar. Kayma, günün tamamında gerçekleşebileceği gibi kişi özellikle yorgun, hasta veya çok fazla okuma gibi yakın iş yaptıysa ortaya çıkabilir. Kayma sabit bir gözde olabileceği gibi gözden göze geçiş de gösterebilir" dedi.

"Şaşılığın erken teşhisle tedaviye başlanması çok önemlidir"

Şaşılık sorununda erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Bilgin, "Çocukluk döneminde bazı şaşılık tiplerinde gözlük kullanımı ile tamamen tedavi sağlanabilmektedir. Bu yüzden tedavinin ilk basamağı çocukta gözlük ihtiyacının doğru bir şekilde tespit edilip düzeltilmesidir. Göz tembelliğinin eşlik ettiği durumlarda gözlükle beraber göz kapama tedavisi de uygulamak gerekebilir. Bazı şaşılık türlerinde cerrahi tedavi planlanarak gözler birbiri ile uyumlu hale getirilir. Şaşılık hastalığında uygulanan tüm tedavi yöntemleri çocukluk döneminde daha yüksek başarı oranına sahip olduğundan, hastalığın erken teşhis edilerek tedaviye başlanması çok önemlidir" ifadeleri kullandı.

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"Tedavi edilmeyen şaşılık çift görmeye neden olabilir"

Ani başlayan göz kaymalarının- çok önemli olduğunun, göz içi veya kafa içi kitlelerin ilk habercisi olabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Bilgin "Şaşılık tedavi edilmezse beyin gözlerden birinin görüntüsünü baskılar ve çift görme oluşabilir. Tedavi edilmeyen şaşılıklarda stereopsis ve binoküler görme adı verilen iki gözün beraber görmesi engellenir. Buna bağlı olarak göz tembelliği de ortaya çıkabilir" diye konuştu.

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