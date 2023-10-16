35 yaşında Ekvador’un en genç devlet başkanı oldu! Daniel Noboa, önceliğinin yolsuzlukla mücadele olduğunu belirtti

Ekvador'da 35 yaşındaki Daniel Noboa, ülkenin en genç devlet başkanı seçildi.

Ekvador'da güvenlik sorunlarının gölgesinde düzenlenen başkanlık seçimlerinin ikinci turu dün gerçekleştirildi. Oyların yüzde 52,3'ünü alan 35 yaşındaki iş adamı Daniel Noboa, ülkenin en genç devlet başkanı oldu. Seçimi yüzde 47,7 oyla tamamlayan rakibi Luisa Gonzalez yaptığı açıklamada, Noboa'yı zaferinden dolayı tebrik etti.

Daniel Noboa, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, "Yarın yeni bir Ekvador için, şiddet, yolsuzluk ve nefretle ciddi biçimde yıpranmış bir ülkeyi yeniden inşa etmek için çalışmaya başlayacağız" dedi.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Ulusal Mecliste hakkında görevden alma davası açılması üzerine 17 Mayıs'ta meclisi feshetmiş, erken seçim kararı verilmişti. Bu nedenle yeni Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkeyi bir sonraki seçim dönemi olan Mayıs 2025'e kadar yönetecek. Noboa, 2025-2029 dönemi için düzenlenecek yeni seçimlerde tekrar aday olabilecek.

Devlet başkanı adayına suikast

Ekvador'daki seçim süreci siyasetçilere yönelik düzenlenen suikast olaylarıyla gölgelenmişti. Seçmenlerine yolsuzlukla mücadele vaadinde bulunan devlet başkanı adayı gazeteci Fernando Villavicencio, başkent Quito'da 9 Ağustos'ta düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü. Kolombiya sınırındaki Esmeraldas'ta Yurttaş Devrimi Hareketi'nin yerel lideri Pedro Briones de 15 Ağustos'ta evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Manabi eyaletinde 23 Temmuz'da Manta kenti Belediye Başkanı Agustin Intriago da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

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