Japonya’da düzenlenen fuara, İzmir Ticaret Odası'ndan ziyaret

Tıbbi cihaz ve malzeme sektöründe faaliyet gösteren İzmirli 10 firmadan 18 temsilci, Doğu Asya'nın en büyük ekonomileri arasında yer alan Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen Medical Japan Tokyo Fuarını ziyaret ederek, Japonya'daki; sağlık hizmetleri, medikal ürünlerin ihracatı, gerekli sertifika ve testler konularında yerinde bilgi edindi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), 9-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo şehrinde gerçekleştirilen Medical Japan Tokyo Fuarına firmalarında katılımıyla ziyaret planladı. 10 proje katılımcısı firmadan 18 temsilcinin bulunduğu heyete; Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem, İZTO İş Geliştirme Müdürü Pınar Barış Karayılanoğlu ve İZTO İş Geliştirme Uzmanı Suğun Şıvga Keleş Binatlı da eşlik etti.

Japonya'nın dünya pazarındaki yerinin önemine değinen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Japonya dünya ortalaması üzerinde olan yaşam süresi ve buna bağlı olarak artan yaşlı nüfusu neticesinde, sağlık ve sağlık ürünleri kategorisinde dünyanın en büyük ithalatçı ülkeleri arasında yer alıyor. Japonya pazarının yerinde incelenmesine imkan sağlayan ziyaretimiz ile üyelerimiz, ihracatın yanı sıra, Japonya'dan know-how transferi ve Japon firmalar ile farklı alanlarda işbirliği yapılması konusunda birinci elden bilgi ve fikir edinme fırsatı buldu" dedi.

"URGE projeleri üyelerimizin dış pazarlara açılmasını sağlanan kaldıraç etkisine sahip"

Özgener sözlerini şöyle sürdürdü:

"T.C. Ticaret Bakanlığınca desteklenen URGE projeleri üyelerimizin dış pazarlara açılmasını sağlanan son derece önemli bir kaldıraç etkisine sahip. Japonya faaliyetinde heyetimize T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mustafa İlker Özdem'in eşlik etmesi, iyi uygulama örneği olan projelere gösterilen hassasiyeti gözler önüne seriyor. URGE projelerimizin gelişmesi, üyelerimizin farklı pazarlar hakkında bilgi sahibi olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

İzmir Ticaret Odası heyetine başkanlık eden 30. Tıbbi Cihaz Grubu Meclis Üyesi Ertan Yolcu da, Japonya'da ilk duraklarının T.C. Tokyo Büyükelçiliği olduğunu belirtirken, "Büyükelçimiz Korkut Güngen bizleri misafir etti. Ticaret Baş Müşaviri Mukaddes Nur Yılmaz'ın da bulunduğu ziyarette; Japonya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler, potansiyel barındıran alanlar, sağlık, tıbbi cihaz ve malzeme sektörü İle alakalı değerlendirmelerde bulunuldu" dedi.

Daha sonra Tokyo Makuhari Messe Fuar alanında düzenlenen Medical Japan Fuarını ziyaret ettiklerini ifade eden Yolcu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fuar çerçevesinde; Tokyo ve Japonya'da kullanılan hastane ve muayenehane ürünleri, ürünlerin markaları, ürünleri üreten ve ihraç eden ülkelerin menşei gibi hususlarda fikir edindik. Fuar ziyaretinde, tüm katılımcılarımız firmalarını tanıtma ve broşür/numunelerini bırakma şansı yakaladı. Organizasyon kapsamında Tokyo Ticaret Müşavirliğinin yönlendirmesi ile Japonya Sağlık Endüstrisi Distribütörleri Birliği (JAHID Japan Association of Health industry Distributors) ve Japonya Tıbbi Cihaz Dernekleri Federasyonunu da (JFMDA The Japan Federation of Medical Devices Associations) ziyaret etme imkanımız oldu. Temaslarımızın ticari işbirlikleriyle sonuçlanmasını temenni ediyoruz."

İzmir Ticaret Odası Tıbbi Cihaz ve Malzeme Sektöründe URGE Projesi çerçevesinde yurt dışı çalışmaları, 2022 yılında gerçekleştirilen Brezilya ve Şili'ye yönelik Latin Amerika faaliyetinin ardından, 2023 yılında Avrupa'daki hedef pazarlar arasında yer alan Fransa ve İspanya ile devam etti.

Latin Amerika ve Avrupa pazarının ardından Ticaret Bakanlığınca belirlenen "Uzak Ülkeler Stratejisi" ile 18 hedef ülke arasında yer alan Japonya pazarına yönelik çalışmalara başlandı. Bu çerçevede, yılda iki kere Japonya'nın Tokyo ve Osaka şehirlerinde düzenlenmekte olan Medical Japan Tokyo Fuarına ziyaret organizasyonu düzenlendi. Fuar ziyaretine ek olarak, Tokyo Müşavirliğinin yönlendirmeleri ile sektör ile ilgili önde gelen ve Tokyo'da yerleşik kurum/kuruluşlar ziyaret edildi, toplantılar düzenlendi.

