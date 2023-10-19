UMED: "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor"

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa Kanalı Foto-Muhabiri Halil Abuazra'nın hayatını kaybettiğini açıklayarak, gazetecilerin hedef alınmasını kınadı.
UMED'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğü saldırı altında, Filistin gazeteci mezarlığına dönüşüyor. İsrail, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin basın özgürlüğüne ilişkin 19. maddesini ihlal etmenin yanı sıra gazetecileri de öldürüyor. İsrail bir gazeteciyi daha öldürdü. İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa Kanalı Foto-Muhabiri Halil Abuazra hayatını kaybetti. İsrail'in Filistin'deki katliamları dünyaya duyuran gazetecileri hedef almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)