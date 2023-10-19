MEB, sınav takvimini güncelledi! İşte 2023-2024 yılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncelledi.

YAYINLAMA
Google News
MEB, sınav takvimini güncelledi! İşte 2023-2024 yılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda gerçekleştirilen Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncelledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SINAV HAFTALARINI BELİRLEDİ

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda "sınav haftası" uygulaması yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem 1. sınavların ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası; 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası; 2. dönem 1. sınavların mart ayının son haftası ile nisan ayı ilk haftası; 2. dönem 2. sınavların mayıs ayı son haftası ile haziran ayının ilk haftası aralığında yapılması planlanmıştı. Ancak 2023-2024 eğitim öğretim yılına özgü olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde değişikliğe gidildi.

MEB, sınav takvimini güncelledi! İşte 2023-2024 yılı sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen yazıda, "Okullarda gerçekleştirilen cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında, 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023-05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadesini yer verildi.

MEB, sınav takvimini güncelledi! İşte 2023-2024 yılı sınav tarihleri

AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!AK Parti Pendik ilçe yönetimi belli oldu! İşte Ak Parti Pendik’i yerelde 2029’a taşıyacak AK Kadro!

Karabük'te muhtarlar günü buruk kutlandıKarabük'te muhtarlar günü buruk kutlandı

Denizli'de sokak ortasında kadın kavgası! Saçından tutup dakikalarca yerde sürükledi, İşte o anlar!Denizli'de sokak ortasında kadın kavgası! Saçından tutup dakikalarca yerde sürükledi, İşte o anlar!

Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!Bankalardan kredi kartı kullanıcılarını kara kara düşündürecek karar!

MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!

Misafir geldiği evin sokağına arabasını park eden adam, hayatının şokunu yaşadı!Misafir geldiği evin sokağına arabasını park eden adam, hayatının şokunu yaşadı!

Bir hata bir ömre mal oldu, 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadıBir hata bir ömre mal oldu, 38 yıl kadın kimliğiyle yaşadı

3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi

Oto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izlediOto faresi daha fazla kaçamadı! Bursa polisi o şüpheliyi adım adım izledi

Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!

Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!Bursa’da metruk bina ve ara sokaklar tek tek tarandı! Huzur operasyonunda 12 kişi yakalandı!

Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?

Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!

Yıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail paylaşımı sonrası Fransa tarafından şok suçlama ile karşı karşıya kaldıYıldız futbolcu Karim Benzema, İsrail paylaşımı sonrası Fransa tarafından şok suçlama ile karşı karşıya kaldı

İYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa ettiİYİ Parti cephesi, istifalarla çalkalanıyor! Amasya İl, ilçe başkanları ve yönetimlerinden 300 kişi topluca istifa etti

Irak’ta "Aksa Tufanı Destek Operasyonu" adlı bir grup tarafından ABD askeri üslerine saldırı gerçekleştirildi!Irak’ta "Aksa Tufanı Destek Operasyonu" adlı bir grup tarafından ABD askeri üslerine saldırı gerçekleştirildi!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TOGÜ’de bir ilk! 5 farklı dilin konuşulduğu ‘Dil Cafe ‘ açıldı
TOGÜ’de bir ilk! 5 farklı dilin konuşulduğu ‘Dil Cafe ‘ açıldı
Fedakar öğretmen, köy okulunun deposunu, sıcak bir eğitim yuvasına çevirdi
Fedakar öğretmen, köy okulunun deposunu, sıcak bir eğitim yuvasına çevirdi
KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
KYK burs başvurusu başladı, kimler başvurabilecek, baş vuru süresi ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!
Başkan Şahin’ 12’nci sınıfa giden öğrencilere müjde verdi!
Son Haberler
Antalya’da hareketli dakikalar! Çeşme hortumunu alan, yanan otobüse koştu
Antalya’da hareketli dakikalar! Çeşme hortumunu alan, yanan otobüse koştu
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Dolandırıcıların yeni oyunu! Sakın bu mesajlara kanmayın!
Dolandırıcıların yeni oyunu! Sakın bu mesajlara kanmayın!
Anneanne ve torunu aynı üniversitede: "Bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu"
Anneanne ve torunu aynı üniversitede: "Bizim için de hoş ve güzel bir tesadüf oldu"
"Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi ile Mersin’de 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı
"Her öğrenci günde en az bir meyve tüketmeli" projesi ile Mersin’de 350 öğrenciye 1 ton muz dağıtıldı
Adana’da polisinden lise öğrencilerine büyük jest!
Adana’da polisinden lise öğrencilerine büyük jest!
Çok Okunanlar
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Yurtta hava, mevsim normallerine göre ilerliyor, peki bugün hava nasıl olacak?
Denizli'de sokak ortasında kadın kavgası! Saçından tutup dakikalarca yerde sürükledi, İşte o anlar!
Denizli'de sokak ortasında kadın kavgası! Saçından tutup dakikalarca yerde sürükledi, İşte o anlar!
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
Joe Biden açıkladı! İsrail için eşi benzeri görülmemiş askeri paket yolda!
MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!
MİT ve emniyetten başarılı operasyon: PKK/KCK'nın Norveç kadın yapılanması sorumluları yakalandı!
İmza gününde kedi kılığına girdi, kitabını öyle imzaladı
İmza gününde kedi kılığına girdi, kitabını öyle imzaladı
Tuba öğretmen "2023 Global Teacher Prize" yarışmasında, Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı!
Tuba öğretmen "2023 Global Teacher Prize" yarışmasında, Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında yer aldı!
Yorumlananlar
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
İsrail - Hamas savaşında kim kimi destekliyor? Dünya ülkeleri tarafını seçti!
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde
Fenerbahçe yeni Arda'sını Almanya'da buldu! Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde