3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmasının ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.
İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından üç günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Yas ilan edilmesinin ardından tüm yurtta ve Ankara'da 50'nci yıl parkı ile Kurtuluş parkında yer alan devasa bayraklar yarıya indirildi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)