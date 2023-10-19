3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi

İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından üç günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu.

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3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmasının ardından Ankara'da bayraklar yarıya indirildi.

İsrail'in Gazze'de sivilleri katletmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından üç günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Yas ilan edilmesinin ardından tüm yurtta ve Ankara'da 50'nci yıl parkı ile Kurtuluş parkında yer alan devasa bayraklar yarıya indirildi.

3 günlük milli yas ilan edildi! Ankara’da bayraklar yarıya indi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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