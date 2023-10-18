TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları gecesinde ödüller sahiplerine verildi

TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve öğrencilerin katılımıyla Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

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TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları gecesinde ödüller sahiplerine verildi

TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve öğrencilerin katılımıyla Bağlarbaşı Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları Ödül Töreni, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başladı. Protokol konuşmalarının ardından, Uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda derece alan öğrencilere ödülleri teslim edildi.

TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları gecesinde ödüller sahiplerine verildi

TÜBİTAK Uluslararası Bilim Olimpiyatları gecesinde ödüller sahiplerine verildi

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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