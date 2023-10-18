Gaziosmanpaşa’da gece saatlerinde silahlar sesleri yükseldi! Motosikletle gelen şahıslar dönerci dükkanını taradı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da gece dönerci dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, iş yeri sahibi de yaralandı. Polis, kaçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle cadde üzerinde bulunan iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, silahlar ile dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu. O sırada dükkanın hemen girişinde bulunan döner ustası İsmail Şahin ağır yaralanırken, iş yeri sahibi Taner Yıldız da bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İsmail Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Taner Yıldız ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kimlikleri öğrenilemeyen 2 şahsın saldırı sonrası motosikletle olay yerinden kaçtıkları anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 mermi boynuna, 2 mermi sırtına isabet etmiş

Esnaf Şener Altıkulaç, "Saat 03.00 civarlarında polisler beni aradı, görüntüleri istediler. Yan komşumuz İsmail usta var dönerci, onu vurmuşlar. Motosikletle gelmişler, 4-5 el ateş etmişler. Bir tanesinin boynuna, iki tanesinin de sırtına isabet ettiğini söylüyorlar. Olay yerinde vefat etmiş. Tam bir bilgim yok ama oraya daha önce de bir silahlı saldırı oldu. 45-50 yaşlarındaydı" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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