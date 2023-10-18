Frig Vadisi'nde bulunan gizemli tapınak 2 yıl çalışmanın sonucunda tamamen gün yüzüne çıktı!

Kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan, geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen ve Frigler'in dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olan Maltaş Anıt Abidesi'nin restorasyonu tamamlandı.

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Frig Vadisi'nde bulunan gizemli tapınak 2 yıl çalışmanın sonucunda tamamen gün yüzüne çıktı!

Kurtarma kazısı ile gün yüzüne çıkarılan, geçmişi M.Ö. 7. yüzyıla tarihlenen ve Frigler'in dünyada eşine az rastlanan ve gizemli eserlerinden birisi olan Maltaş Anıt Abidesi'nin restorasyonu tamamlandı. Abide Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Belde Belediyesine teslim edildi.

Afyonkarahisar ile birlikte Eskişehir ve Kütahya sınırları içerisinde bulunan Frig Vadisi'nin eşsiz değerlerinden birisi olan Maltaş Tapınağı'nda yaklaşık 2 yıl önce başlatılan kurtarma kazısı ve restorasyon çalışması tamamlandı. Maltaş'ın toprak üzerinde görünen 3 metrelik kısmından, yürütülen kurtarma kazısıyla 7 metre daha aşağı inilerek abide tamamen gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle İhsaniye Kaymakamlığı ve Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce, ilçeye bağlı Kayıhan beldesinde 40 gün boyunca yapılan kazı sonrası yerden yüksekliği 10 metreyi bulan devasa anıt abide ile alt kısmındaki "niş" ve önünde 600 metrekarelik tapınma alanı ortaya çıkarıldı.

Frig Vadisi'nde bulunan gizemli tapınak 2 yıl çalışmanın sonucunda tamamen gün yüzüne çıktı!

"Buranın Afyonkarahisar turizmine büyük katkısı olacak"

Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin, Maltaş Anıtı'nın Belediye'ye devrini sağlayan protokolün imzalandığını açıkladı. Bu anlaşmanın İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici ile imzalandığını belirten Şahin, Maltaş Anıtı'nın restorasyon çalışmasının Afyonkarahisar Valiliği ve İhsaniye Kaymakamlığı tarafından desteklendiğini ifade etti.

Frig Vadisi'nde bulunan gizemli tapınak 2 yıl çalışmanın sonucunda tamamen gün yüzüne çıktı!

Başkan Şahin, "İnşallah en kısa zamanda Maltaş Anıtı'nın karşısında yapacağımız karşılama merkezi ile buranın Afyonkarahisar turizmine büyük katkısı sağlanmış olacaktır. Emeği geçen herkese Kasabam ve şahsım adına teşekkür ederim" dedi.

Maltaş Anıtı'nın yeniden turizm potansiyeline kazandırılması, bölgenin turistik çekiciliğini artırması bekleniyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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