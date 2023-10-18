Sinirine hakim olamadı! Tartıştığı eşine kızdı, evini yaktı!

Kütahya'da bir şahsın eşiyle münakaşa edip evini ateşe verdiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E., eşi B.E. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B. kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evin mutfağında hasar oluşan yangın sonrası Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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