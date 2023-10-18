Esenyurt’ta hareketli saatler! Spor salonuna kurşun yağdırdılar!

Esenyurt'ta kimliği belirsiz şahıslar, sokak üzerindeki spor salonuna defalarca ateş ederek kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası şüpheliler kayıplara karıştı.

SPOR SALONUNA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobil ile sokak üzerindeki spor salonuna yaklaşan kimliği belirsiz şahıslar, aracın içinden iş yerine defalarca ateş etti. İçerideki insanlar neye uğradığını şaşırırken, spor salonunu adeta kurşun yağmuruna tutan şüpheliler, araçlarıyla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tedbir amacıyla sokak emniyet şeridi çekilerek kapatıldı. Kurşunların büyük bir kısmı iş yerinin camına zarar verirken, diğer mermiler ise park halindeki iki araca isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

Şüphelilerin yakalanması için emniyet güçlerinin çalışmaları devam ediyor.

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