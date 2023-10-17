Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor

"17 Ekim Astsubaylar Günü" ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 39. kuruluş yıldönümünde Samsun'da tören düzenleyen emekli astsubaylar, haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilip, yürürlüğe girmesini beklediklerini söylediler.

Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, emekli astsubaylar adına basın açıklamasını okudu.

TEMAD'ın kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde kurulmuş bir STK olduğuna dikkat çeken Tanju Arat, "Haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için hep birlikte düşünüp birlikte hareket etmeliyiz, birliktelik gücümüzü göstermeliyiz. Söz verildiği halde verilmeyen haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yüce Meclis'te kadük durumda bırakılan "haklarımız" konulu kanun teklifinin en kısa sürede kabul edilip yürürlüğe girmesi beklentimizdir. Ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle tüm astsubay camiasında değerli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin Astsubaylar Günü'nü kutlarken; Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Sarı taksiler vukuata doymuyor! Yolcusunu demir sopayla ailesinin önünde dövdü!

Mortorlu taşıtlar sürücü kursu, sınavına düzenekle giren şahıslar yakayı ele verdi!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG T10X, Van'da kurulan "Mobil Deneyim Merkezi"nde tanıtılacak

Her bir aykırılığa 100 bin liraya kadar ceza uygulanacak! İlan sitelerine yeni düzenleme geldi

Ünlü türkücü Songül Karlı annesi ile birlikte sosyal medyayı salladı! Paylaşımına beğeni yağmuru yağdı 'Taş bebek gibisin'

Suudi Arabistan devlet yetkilisi açıkladı! Umre gitmek isteyen Türk vatandaşlarına büyük kolaylık yolda!

Hobi amaçlı aldığı kurs hayatını değiştirdi!

A101, 19 Ekim 2023 Perşembe ürün kataloğunu yayınladı! cep telefonu, Televizyon, yiyecek, temizlik malzemesi

Aydın’da feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil taş duvara çarptı!

Tekirdağ'da kaçak kazıya jandarmadan suç üstü!

BİM 17 Ekim 2023 Salı Ürün kataloğunu yayınlandı! Yiyecekten temizlik malzemesine bir çok üründe dev indirime gitti İşte o ürünler

Samsun Büyükşehir Belediyesi "yüksek verimlilik" ilkesiyle araç filosunu 2 katına çıkardı

Başkan Erdoğan duyurdu! Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planı ilgili detaylar belli oldu!

Oğlunu bıçaklayıp sulama kanalına atan babaya mahkeme bakın ne ceza verdi!

Başkentte tuhaf bir olay! Otobüse bedava binmek için kadın kılığına girerek annesinin kartını kullandı

14 yaşındaki çocuğun otomobille macerası cezayla son buldu!

Filistin Büyükelçisi Türkiye’den medet umdu: “Türkiye’nin cesur bir liderliği var”

Başkan Erdoğan, Bakan Şimşek ve Işıkhan'a talimat vermişti! En düşük emekli maaşı ve zammı için ilk rakamlar belli oldu!

Otel işletmecisi çiftin öldürülmesi ile ilgili davada mahkemeden son karar!

Kışın habercisi olan kestane pazarda yerini aldı: kilosu 150 lirada satılıyor

Domuz sanıp silahına sarıldı! Kurşunların hedefi meğer komşusuymuş!

Kestel belediyesi, ‘Türkeye'nin en ucuz ekmeği’ projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde tanıttı

Kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık, bakın kendini nasıl savundu?

Gelen çağrıların yarıdan fazlası gereksiz! 112 Acil Çağrı Merkezi'ni sorumsuzca meşgul ettiler!

Yıllar sonra karşınıza çıkabilir! O kanama kanserin habercisi olabilir!

Piyasalarda son durum ne, Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 17 Ekim Salı Güncel fiyatlar

Balıkesir’de operasyon! jandarma ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı!

Görenleri hayrete düşürecek olay! Bebeğinin hayatını hiçe saydı!