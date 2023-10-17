Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor

Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından basın açıklaması yaparak, haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilip, yürürlüğe girmesini beklediklerini söylediler.

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Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor

"17 Ekim Astsubaylar Günü" ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin (TEMAD) 39. kuruluş yıldönümünde Samsun'da tören düzenleyen emekli astsubaylar, haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilip, yürürlüğe girmesini beklediklerini söylediler.

Samsun'da 17 Ekim Astsubaylar Günü ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin 39. kuruluş yıldönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende TEMAD Samsun İl Başkanı Tanju Arat, emekli astsubaylar adına basın açıklamasını okudu.

Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor

TEMAD'ın kamu yararına faaliyet gösteren dernekler statüsünde kurulmuş bir STK olduğuna dikkat çeken Tanju Arat, "Haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için hep birlikte düşünüp birlikte hareket etmeliyiz, birliktelik gücümüzü göstermeliyiz. Söz verildiği halde verilmeyen haklarımızı almak için mücadeleden vazgeçmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Yüce Meclis'te kadük durumda bırakılan "haklarımız" konulu kanun teklifinin en kısa sürede kabul edilip yürürlüğe girmesi beklentimizdir. Ebediyete intikal etmiş meslektaşlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anarak gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Bu vesileyle tüm astsubay camiasında değerli büyüklerimizin ve kardeşlerimizin Astsubaylar Günü'nü kutlarken; Türkiye sınırları içinde ve dışında görev yapan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz" dedi.

Emekli astsubayların gözü kulağı mecliste! Haklarının yer aldığı kanun teklifinin Meclis'te kabul edilmesini bekliyor

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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