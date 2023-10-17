Kışın habercisi olan kestane pazarda yerini aldı: kilosu 150 lirada satılıyor

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman köylüsünün geçim kaynakları arasında yer alan kestane, pazarda yerini aldı. Kışın habercisi olan kestane 150 lirada satılıyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde orman köylüsünün geçim kaynağı arasında yer alan kestane, ormanlık alanlardan toplanmaya başlandı. Ormandan toplanan kestaneler, İnebolu'da Salı günleri kurulan halk pazarında satışa sunuldu. Kilosu 150 liradan alıcı bulan kestanenin fiyatının yüksek olmasına rağmen vatandaşlardan çıkar çıkmaz rağbet gördü.

Kış aylarında sobaların üzerinde kavrularak kebabı da yapılan kestanenin bollaşmasıyla birlikte fiyatının da düşmesini bekleniyor.

Katıl gal arısı, kestanenin verimini düşürdü

Ormanlık alandan topladığı kestaneleri İnebolu'da kurulan halk pazarında satan Hüseyin Başoğlu, "İlçemiz halk pazarına yılın ilk kestanesini getirdik ve kestane hasadımız başlamıştır. Kestane, bu sene gayet az olduğundan kestane ağacına çıkarak kilo şeklinde topluyoruz. Halk arasında "katil arı" olarak bilinen gal arısı kestane ağaçlarını ve bal üretimini olumsuz etkiledi. Zararlı gal arısının tek konakladığı yer kestane ağaçları olurken, katil arının verdiği zarar yüzünden kestane rekoltesi ile kestane balı üretimi ciddi oranlarda azaldı. Ayılar bahçemizdeki meyve ve ağaçlarını büyük zarar verdi. Köylerimizde bahçelerimizde geceleri nöbet tutar hale geldik. Devletimizin bu ayı olayına biran önce çözüm bulmasını istiyoruz. Devlet bizlerin yanında ise inşallah ona da bir çözüm bulunur" dedi.

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