Hareket halindeki traktörün römorkundan düşüp hastanelik oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 21 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Hareket halindeki traktörün römorkundan düşüp hastanelik oldu!

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halindeki traktörün römorkundan düşen 21 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarımsal alanda hububat ekimi yapmaya giden komşularına ait traktörün römorkunda yolculuk yapan H.K. (21), bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan genç, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza sonrası traktör sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Hareket halindeki traktörün römorkundan düşüp hastanelik oldu!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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