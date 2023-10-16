Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda 90 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 90 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde asılı halde bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen olayda 90 yaşındaki adam, tek başına yaşadığı evinde yakınları tarafından asılı halde bulundu.

Olay, 28 Haziran Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 90 yaşındaki Muzaffer Tomur'dan haber alamayan yakınları eve gitti. İçeri giren aile üyeleri, Muzaffer Tomur'u asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tomur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde vicdanları sızlatan dram! 90 yaşındaki adam asılı halde bulundu

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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